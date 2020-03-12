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【藍籌業績】友邦新業務價值增長5%遜預期 正與保監商討擴大遙距銷售範圍（第二版）

金融經濟 13:35 2020/03/12

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【藍籌業績】友邦全年多賺1.56倍　新業務價值增長5%遜預期

友邦 （01299） 公布全年業績，按實質匯率計算，友邦全年多賺1.56倍至66.48億美元（按固定匯率則為1.65倍），新業務價值增長5%至41.54億美元（按固定匯率則為6%），未及市場預期的7.5%。每股盈利47.67美仙，派末期息93.3港仙，增加10%。

友邦又指，外遊限制加上社會大眾普遍不願意進行面對面會議，已對集團第一季的新業務銷售造成顯著的影響。友邦首席執行官兼總裁黃經輝表示，疫情令減少面對面交流，短期內會對業務造成顯著的影響，但對長期增長仍充滿信心；索償方面亦未見到明顯增加。他又指，中國所有分公司已全面復工，而中國六成新增銷售已經網上完成。

友邦早前已向中銀保監遞交申請，以將上海分公司改為子公司。黃經輝指做法有助友邦拓展內地版圖，現時申請進展良好，未見受疫情影響。

早前保監局放寬銷售限制，容許保險公司遙距銷售合資格延期年金以自願醫保產品，區域首席執行官陳榮聲指，業界正與保監局商討，擴大可遙距銷售的保險產品範圍。

友邦績後破底低開2.8%，開報70元，其後跌幅擴大，一度低見68元，中午收報68.4元，跌3.6元或5%，成交17.6億元。截至下午1時33分，友邦報68.65元，仍挫4.7%。

期內，友邦稅後營運溢利按年升8%至57.41億美元（按固定匯率則為9%）。

香港新業務價值按年跌5%至16.21億美元。友邦表示，下半年的表現受到香港的社會動蕩顯著影響。不計入香港業務，集團全年的整體新業務價值上升16%。

（第二版新增第2至4段管理層言論及更新股價）

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保險業監管局 保險行業 香港股票 保險公司 保險產品 自願醫保 延期年金 業績公布 友邦保險（01299） 新業務價值

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