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道指瀉1464點步入熊市　港股ADR跌334點

金融經濟 07:27 2020/03/12

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道指瀉1464點步入熊市　港股ADR跌334點

道指瀉1464點步技術性熊市
美國總統特朗普未有宣布一系列抗疫紓困措施，加上世界衛生組織（WHO）將新冠肺炎疫情列為全球大流行，美股下挫，道指曾暴瀉1689點，即市步入技術性熊市，道指最終跌1464點，報23553點，跌幅5.9%；標指跌140點，報2741點，跌幅4.9%；納指跌392點，報7952點，跌幅4.7%。

港股ADR跌334點
港股ADR收報24896點，跌334點或1.3%；恒指夜期收報24882點，跌247點或近1%。

阿聯酋宣布增產　紐約期油跌4%
阿聯酋宣布增加原油產量，油價下跌，紐約期油收報32.98美元，跌1.38美元或4%；布蘭特期油收報35.79美元，跌1.43美元或3.8%。

資金流入避險貨幣
美滙指數報96.6，升0.2%。歐元兌美元報1.1261；資金流入避險貨幣，美元兌日圓跌1%，報104.69。英倫銀行減息半厘，英鎊兌美元報1.2817。

美國10年期債息報0.878厘。

金價先升後回跌1.1%
金價先升後回，紐約期金收報1642.3美元，跌18美元或1.1%。現貨金於1641美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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