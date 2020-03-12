【美股收市】道指瀉1464點    美股步入技術性熊市

世界衛生組織（WHO）宣布，將新冠肺炎疫情列為全球大流行（Pandemic），即已造成族群間的廣泛傳染 ; 加上美國總統特朗普（Donald Trump）原定周二宣布一系列抗疫紓困措施，但他跟議員商討後沒有現身作出公布，令市場期望落空，美股跌幅擴大，道指尾段曾暴瀉近千七點，即市步入技術性熊市（較上月底歷史高位回落超過20%），3大指數收市挫約5%，美股史上最長牛市已結束。

道指全日曾挫1689點，低見23328點，隨後跌幅稍見收窄。本港今晨4時（即收市），道指跌1464點，報23553點，跌幅5.9%；標指跌140點，報2741點，跌幅4.9%；納指跌392點，報7952點，跌幅4.7%。

標指11個板塊全軍盡墨，工業股挫近6%表現最差，金融、能源、房地產、非必需消費品、公用股跌逾5%；必需消費品、原材料、資訊科技、通訊服務及醫療保健股則跌逾4%。

世衛總幹事譚德塞表示，過去兩周中國以外地區感染個案激增13倍，受影響地區及國家數目亦上升兩倍，預計未來日子，感染個案、死亡人數及受波及國家會進一步上升。他說，從來沒有見過由冠狀病毒引發的疫症大流行。

譚德塞在記者會上表示，全球各國仍然可以改變疫情的發展方向，呼籲做好偵測、測試、治療、隔離、追蹤和動員民眾參與應對的工作。

波音宣布，多名客戶取消737 Max型號飛機訂單，也有客戶改為訂購其他型號飛機。盡管2月新增18架飛機訂單，但由於有客戶取消46架訂單，淨訂單變動為減少28架。《華爾街日報》報道，波音有3名僱員確診新冠肺炎，集團已暫停招聘，並收緊員工的旅行及加班費。不利消息拖累波音大瀉18%。

美國聯儲局加碼向市場放水，紐約聯邦儲備銀行周三將拆借予銀行的隔夜回購金額上限，進一步增加至1,750億美元，惟美股仍跌不停。「股神」巴菲特(Warren Buffett)接受媒體訪問時表示，近期股市急挫是受疫情與油價急挫的雙重打擊，但1987年股市情況更壞，而2008年的股市表現也讓他感到更加害怕。

道指30隻成份股以波音跌幅最大，工業股沽壓沉重，陶氏及聯合科技股價跌逾10%及9.9%，金融股疲弱，美國運通跌7.7%、高盛及VISA分別跌6.8%及5.3%。

英倫銀行宣布減息半厘，英鎊先跌後反彈，尾市再回跌0.7%，報1.2822美元，兌港元報9.9611。華府未交代紓困措施，美滙指數曾跌0.5%至低見95.91。避險意識升溫，日圓曾彈1.5%，高見104.1兌1美元；現貨金最多升1.3%，高見1,671.31美元；美債息走低，美10年債息曾跌16點子，報0.6332厘，尾市掉頭回升5點子，報0.8584厘。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -1464點 23553點 美國標指 -140點 2741點 美國納指 -392點 7952點 歐洲Stoxx 600指數 -0.7% 333.17點 美匯指數 +0.1% 96.55 歐元 微跌 1.1276美元 日圓 +1.0% 104.54兌1美元 英鎊 -0.7% 1.2822美元 美國2年債息 -2點子 0.5116厘 美國10年債息 +6點子 0.8695厘 紐約期油 -4.1% 32.94美元 倫敦布蘭特期油 -3.9% 35.76美元 現貨金 -0.7% 1638.54美元 ＊截至本港今晨4時20分

責任編輯：李勝君