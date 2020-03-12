【美股午市】世衞宣布新型肺炎是全球大流行 道指瀉1311點（第二版）

美國總統特朗普（Donald Trump）原定周二宣布一系列抗疫紓困措施，但他跟議員商討後沒有現身作出公布，令市場期望落空，午市世衞宣布新冠肺炎為全球大流行瘟疫（pandemic），美股周二勁彈逾千點後，周三午市跌幅擴大至逾1200點，最多曾跌1283點至低見23734點。標指亦急瀉126點至2755點，跌幅達4.4%，納指最多曾跌371點至7972點。

【02:05】美股午市跌幅擴大, 道指插水逾1300點，最多跌1311點至23706點, 標指亦急瀉136點至2745點, 納指挫373點至7970點, 道指跌幅5.2%，標指及納指則跌4.5%及4.7%。

道指30隻成份股只有聯合健康集團股價微升0.3%, 重磅股波音最新跌13.7%，為表現最差股份，美媒報道指波音有3名員工確診, 集團已暫停招聘新員工, 並收緊員工的旅行及加班費.

金融股疲軟, 美國運通跌逾7%, 高盛及摩根大通亦跌5.2%及3.8%。工業股捱沽, 陶氏跌8.8%，聯合科技跌7%，3M亦跌4%。

世衞宣布新冠肺炎為全球大流行瘟疫，指疫情三個月內迅速蔓延亞洲、歐洲、中東及部分美國地區，受影響人數超過12萬1千人。

世衞總幹事譚德塞表示，過去兩周中國以外地區感染個案激增13倍，受影響地區及國家數目亦上升三倍，預計未來日子，感染個案、死亡人數及受波及國家會進一步上升。

美滙指數升0.1%至96.51，避險資產如日圓受捧，日圓升0.9%至104.73兌1美元，油價重挫2.9%，現貨金跌0.4%。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -1260點 23757點 美國標指 -119點 2762點 美國納指 -368點 7976點 歐洲Stoxx 600指數 -0.7% 333.17點 美匯指數 -0.2% 96.58 歐元 -0.1% 1.1275美元 日圓 +0.8% 104.83兌1美元 英鎊 -0.4% 1.2859美元 美國2年債息 -7點子 0.464厘 美國10年債息 微升 0.8123厘 紐約期油 -2.7% 33.43美元 倫敦布蘭特期油 -2.6% 36.24美元 現貨金 -0.1% 1647.23美元 ＊截至本港今晨1時10分

責任編輯：李勝君