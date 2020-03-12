【新冠肺炎】世衛列新冠肺炎為全球大流行 道指瀉逾1500點（第三版）

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【新冠肺炎】伊朗第一副總統和兩內閣成員確診新型肺炎
美國總統特朗普（Donald Trump）原定周二宣布一系列抗疫紓困措施，但他跟議員商討後沒有現身作出公布，令市場期望落空 ; 午市世衞宣布新冠肺炎為全球大流行瘟疫（pandemic），美股周三午市跌幅擴大至逾1200點，走勢每況愈下, 收市前一小時跌幅擴大至逾1500點，即市步入技術性熊市（較上月底歷史高位回落超過20%）。
【03:05】道指最多曾跌1548點，跌幅6.2%, 現報23482點, 跌1535點; 標指跌142點報2739點, 跌幅5%; 納指跌435點至7908點, 跌幅5.2%。日圓發揮避險角色, 兌美元升1.1%至104.52日圓兌1美元, 每百日圓兌7.4325港元, 10年期美債息升2點子, 報0.8282厘。
【02:05】美股午市跌幅擴大, 道指插水逾1300點，最多跌1311點至23706點, 標指亦急瀉136點至2745點, 納指挫373點至7970點, 道指跌幅5.2%，標指及納指則跌4.5%及4.7%。
道指30隻成份股只有聯合健康集團股價微升0.3%, 《華爾街日報》報道，波音有3名僱員確診，集團暫停招聘新員工，並收緊員工的旅行及加班費。波音最新下挫逾14%；為表現最差股份。
金融股疲軟, 美國運通跌逾7%, 高盛及摩根大通亦跌5.2%及3.8%。工業股捱沽, 陶氏跌8.8%，聯合科技跌7%，3M亦跌4%。
世衞宣布新冠肺炎為全球大流行瘟疫，指疫情三個月內迅速蔓延亞洲、歐洲、中東及部分美國地區，受影響人數超過12萬1千人。
世衞總幹事譚德塞表示，過去兩周中國以外地區感染個案激增13倍，受影響地區及國家數目亦上升三倍，預計未來日子，感染個案、死亡人數及受波及國家會進一步上升。
美滙指數升0.1%至96.51，避險資產如日圓受捧，日圓升0.9%至104.73兌1美元，油價重挫2.9%，現貨金跌0.4%。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-1260點
|23757點
|美國標指
|-119點
|2762點
|美國納指
|-368點
|7976點
|歐洲Stoxx 600指數
|-0.7%
|333.17點
|美匯指數
|-0.2%
|96.58
|歐元
|-0.1%
|1.1275美元
|日圓
|+0.8%
|104.83兌1美元
|英鎊
|-0.4%
|1.2859美元
|美國2年債息
|-7點子
|0.464厘
|美國10年債息
|微升
|0.8123厘
|紐約期油
|-2.7%
|33.43美元
|倫敦布蘭特期油
|-2.6%
|36.24美元
|現貨金
|-0.1%
|1647.23美元
|＊截至本港今晨1時10分
責任編輯：李勝君