【油價】大行看淡油價前景　齊劈「三桶油」目標價

▲ 大行劈三桶油目標價，對油價前景看淡。

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯的減產談判失敗後，沙特阿拉伯重啟原油價格戰，引發全球油價大震動，「三桶油」股價亦受重挫。市場擔憂重現油價重現2016年低位，油價走勢成為近日熱門話題。究竟大行如何看後未來油價走勢？對港股的石油天然氣板塊有何影響？

大行均看淡油價前景

滙豐證券表示，油組及俄羅斯不再進一步減產的消息已被市場消化，面對現時不斷惡化的市場需求，而且油組及俄羅斯相繼增加產量，料第二季及第三季出現嚴重的供過於求。

該行指，新冠肺炎疫情在環球肆虐，將令供需關係進一步惡化，預期第二季油價每桶42美元；今年平均油價約每桶49美元，之前預測為每桶60美元。

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大和指，原油價格戰負面因素已被充分反映，調整對今年油價的預測，從每桶45美元，下調至每桶40美元。此外，國際能源署（IEA）預測石油需求每日減少1000桶，是自2009年以來，首次出現需求倒退。

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建銀國際認為，疫情下，市場擔憂原油持續增加供應甚至過剩，對現時不斷萎縮的市場需求不僅未有任何幫助，甚至進一步加大油價的下跌風險。2016年布蘭特期油的低位每桶30美元，為現時油價支持位。該行同時認為，俄羅斯重返談判桌的機率不大，之後視乎美國如何回應這次談判破裂。

油價對港股油氣板塊有何影響？

滙證表示，油價下跌對行業上、下游均有較大衝擊，中石油 （00857） 及中海油 （00883） 可能因減產導致盈利能力受損，以下游為重心的中石化 （00386） 則因庫存損失及需求疲弱，影響今年上半年的煉油利潤。

建銀國際稱，三桶油中，中石油對油價下跌最敏感，其次為中海油；預計今年油價為每桶50美元，估計中石油盈利將按年減少44%，中海油收入將按年36%，中石化收入按年減少29%。

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建銀國際認為，油價下跌對天然氣版塊是把「雙刃劍」，油價下跌會削減天然氣價格的競爭優勢，工商業客戶將減少使用天然氣取代原油，但同時從中東進口液化石油氣（LNG）的價格將會降低，因為LNG合同價是以原油價格為基準，看好專注於銷售工商業用氣的華潤燃氣 （01193） ，其業務受油價波動的影響較小。

目標價 評級 滙證 中海油 （00883） 16.72元下調至8.79元 維持「買入」 中石油 （00857） 4.64元下調至2.72元 降至「持有」 中石化 （00386） 5.93元下調至3.82元 降至「持有」 大和 中海油 （00883） 9.9元下調至9.5元 「跑輸大市」升至「持有」

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