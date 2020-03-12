高盛劉勁津： 聯儲局4月底前料減息1厘　四大原因撐中資股

美國聯儲局減息半厘後，加拿大、英國、冰島央行相繼減息，市場預期，聯儲局下周會在議息會議上再減息至少半厘。券商高盛認為，聯儲局於4月底前將會再減息100點子（1厘），對新興市場股市有利好的傳導作用，包括為中國增加潛在減息的空間、人民幣走勢更佳、資金流入的趨勢更高，與該行相對看好中資股的看法脗合。

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聯儲局下周料減息半厘

高盛中國首席策略分析師劉勁津估計，聯儲局下周會減息半厘，然後在4月份再減息半厘，市場流動性將更加充裕，亦有助降低過去兩個月明顯上升的經濟衰退風險。

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環球息口趨降下，高盛以四大原因看好中資股：

（1）參照過去兩個減息周期，即2007至2009年，及2019年至今，聯儲局合期減息13次（不計上月突然減息半厘），新興市場股市及中資股在未來1周及1個月，分別平均升2%及3%，反映傳統上減息利好中資股表現。

（2）美息趨降下，人民幣貶值壓力大減，變相給予中國更大空間減息，貨幣政策的靈活性也更高，支持該行予中資股「增持」評級的看法。

（3）人民幣處於強勢時，中資股表現一向較佳，相信與滙兌收益增加、對資金外流憂慮較小及外債負擔較輕有關。

（4）美息趨增加美元下行壓力，增加資金流進中資股甚至其他新興市場的誘因。自2014年互聯互通渠道實施以來，只要人民幣兌每美元升值，北上渠道會維持淨流入狀態，雖然今年A股在國際指數提高權重的步伐會放慢，但相信無礙外資增持A股的取態。

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環球央行減息行為更迅速

高盛表示，雖然全球前景充滿挑戰，但環球央行減息的行為亦會更迅速，現階段偏好具長期結構性增長動力的股份，如科技硬件股或軟件股、消費服務相關股份，而重資產的公用股、能源股及銀行股表現或滯後。

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