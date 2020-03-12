【新股IPO】諾誠健華股東、基投「星光熠熠」 溫家寶兒子前員工都有份

▲ 諾誠健華招股反應火熱，除背靠12個知名基礎投資者外，主要股東亦「星光熠熠」，溫家寶兒子溫雲松前員工彭其前為最大股東。

醫藥新股資金熱捧，未錄盈利生物科技公司諾誠健華醫藥 （新上市編號：09969） 昨首日招股已錄395億元孖展額，超購逾174倍，計及其回撥機制，則公開發售部分超購逾100倍，可回撥至50%，屆時散戶及大戶平分各五成。投資界預料，諾誠健華最終或超購逾500倍，凍資超過1100億元。

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12名基投認購逾6成發售股份

諾誠健華背後的保薦團隊、基礎投資者及股東可謂「星光熠熠」，是次招股諾誠健華共引入12名基礎投資者，認購1.6億美元（約12.8億港元），佔集資額57.1%至62.4%，設6個月禁售期，包括Vivo Funds、Golden Valley Global、對沖基金老虎基金等知名基金及企業，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

基礎投資者於集團上市後持股量：

基礎投資者 假設超額配股權獲悉數行使，並以即最高發售價計算 中國結構調整基金 2.36% Vivo Funds 1.69% Matthews Asia Funds 1.55% Tiger Pacific Master Fund LP 1.01% Hankang Biotech Fund I, L .P 0.68% Rock Springs Capital Master Fund LP 0.68% Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC 0.68% Athos Asia Event Driven Master Fund 0.68% WT Investment Management 0.68% Octagon Investments Master Fund LP 0.41% Golden Valley Global Limited 0.34% 妙城集團有限公司 0.34% 合共 11.10%

上市後19位股東最少持有逾8成股權

根據以往新股經驗，獲大額超購的新股普遍以近上限或上限定價，若該股最終以招股價上限定價，並假設超額配股權獲悉數行使，12名基礎投資者將於上市後持股近11.1%，另有7個主要股東持有近69.3%股份，意味着19位股東合共持有逾8成股權。

主要股東於集團上市後持股量：

主要股東 假設超額配股權獲悉數行使 Hebert Pang Kee Chan 12.52% 趙仁濱 12.07% TMF (Cayman) Ltd 10.59% LVC實體 9.38% GIC Private Limited 9.26% 崔霽松 8.85% Vivo Capital VIII, LLC 6.60% 合共 69.27%

最大股東彭其前 曾任溫雲松創辦的新天域首席財務官

值得注意的是，諾誠健華2016年至今曾進行7次融資，引入新加坡主權基金新加坡政府投資公司（GIC）及醫療保健投資公司Vivo Capital等投資者，其中曾任國務院前總理溫家寶兒子溫雲松，有份創辦的新天域資本首席財務官、私募基金尚珹資本的聯合創始人之一的彭其前，亦是諾誠健華的投資者，假設超額配股權獲悉數行使，將於該股上市後持股12.52%，為集團最大股東。

諾誠健華將於下周一（16日）截止公開招股，計劃發行2.5億股，每股招股價介乎8.18元至8.95元，一手（1000股）入場費9040元，集資最多22.4億元，3月23日上市，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

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責任編輯：趙偉津