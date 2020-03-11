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【疫情漸穩】李克強：籌辦好春季廣交會　港商關注

商業 22:11 2020/03/11

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春季廣交會，定於2020年4月中至5月初舉行。(資料圖片)

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情好轉，各地開始展開復工計劃。國務院總理李克強3月10日主持召開國務院常務會議，表示要穩外貿穩外資，進一步暢通產業鏈資金鏈，並提出6個重點工作。

當中，最值得港商注意的的是第四點，要「做好籌辦春季廣交會的準備工作，大力促進對外貿易合作」。春季廣交會，定於2020年4月中至5月初舉行，去年達成近297億美元交易。由於受疫情影響，早前曾有傳出春季廣交會也會取消。但李克強在會議中提到「要求春季廣交會要做好籌辦」，顯示春季廣交會有機會如期舉行。其他5點，包括

1.對「兩高一資」外，所有未足額退稅的出口產品及時足額退稅；
2.引導金融機構增加外貿信貸投放，對受疫情影響大但有好前景的中小微外貿企業的信貸可協商再延期；
3.支持商業保險公司開展短期出口信用保險業務並降低費率；
4.進一步縮減外商投資準入負面清單；
5.確保內外資企業，同等享受近期出台的減稅減費等助企紓困政策。

工總：有助生產及銷售回復正常
香港工業總會主席葉中賢表示，珠三角工廠最近陸續復工，供應鏈逐步回復正常，今次公布春季廣交會重開，無疑對業界是好消息及一個好機會，吸引一部份買家；同時進一步幫助整個生產及銷售回復正常。

不過，他認為，疫情至今蔓延全球，即使展覽重開中東及歐洲等地的買家亦會減少，預料促成的生意亦會受損。故此，相信參展商在今個展期，都會減少10%至15%支出，減低成本開支。

港府：這是一個好消息
至於港府中人表示，這是好消息，中央繼續春季廣交會的工作，逐步恢復正常，是難得的一步，也是信心和抗疫能力的表現。消息指，所有的大型會展活動，需要很長的籌備時間，中央及早宣佈繼續春季廣交會的籌備工作，可吸引各方人士注意，知道這個平台會繼續有，否則有些人或會去了其他地方。消息又表示，港府早前趕在預算案前，公佈10億2千萬元助會展業，也是要爭分奪秒，鎖定來港辦展覽的業界。

中國進出口商品交易會，又稱廣交會，於1957年春開始，每年春秋兩季在廣州舉辦，由商務部和廣東省人民政府聯合主辦，是中國目前歷史最長的國際展覽會。

責任編輯：黃慧日、梁巧恩、馬意文

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