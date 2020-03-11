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【內銀股】摩通警告：3風險礙盈利增長　現估值低估新冠肺炎威脅

金融經濟 21:42 2020/03/11

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券商摩根大通警告，按內銀股現價估值推算，市場明顯低估新冠肺炎對盈利的影響。（資料圖片）

新冠肺炎去年底在內地開始爆發，農曆年後更導致國內大量經濟活動暫停，恐嚴重影響經濟。摩根大通就警告，以內銀股現價及調整幅度而言，市場明顯低估新冠肺炎造成的風險。

摩通具體指出，3個內銀股面對的三大風險，分別是：市場低估新冠肺炎對內銀股業務影響貸款今年8月底前轉以貸款市場報價利率（LPR）訂價將拖累淨息差收窄宏觀經濟放緩對資產質素構成風險

摩通指，內銀股自1月23日、武漢因新冠肺炎而「封城」以來，僅調整3%、約157個基點的股本回報率（ROE）收縮，形容疫情風險是被低估（underpriced）。

招行、郵儲行撥備高　盈利緩衝能力較佳

由於盈利有下行壓力，摩通料會中斷內銀股重新估值的步伐；受資產質素惡化拖累，內銀股跑輸大市機會高，遂維持對板塊審慎看法。其中，摩通估計如招行（03968）及郵儲行（01658）等撥備水平較高的內銀，則有助減輕資產質素波動對盈利的影響。

另因應內銀須分階段將貸款改掛LPR，摩通推算，對今、明兩年的淨息差，分別會有11個及5個基點的收縮。

雖然有券商唱淡，但北水南下趁低吸納內銀股則從未手軟。建行（00939）今日更以單日淨流入16.9億元，成為吸資最多的港股。

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