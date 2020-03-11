【美股早市】道指又瀉1000點 沙特阿聯酋雙雙增產

新冠肺炎在中國爆發，打擊環球經濟，美國亦受影響。美國總統特朗普原定周二宣布一系列抗疫紓困措施，但他跟議員商討後沒有現身作出公布，令市場期望落空。加上沙特阿拉伯和阿聯酋雙雙宣布增產，石油價格戰再度升溫。美股周二勁彈逾千點後，周三早段顯著回落，道指最多挫1031點，低見23986點。

特朗普暫未親身宣布，財長姆欽（Steven Mnuchin）則稱，白宮會以貸款擔保形式協助旅遊和相關行業，並支持盡快立法協助工人，至於更廣泛的刺激措施將在稍後交代。

沙特阿美表示接到沙特能源部長指令增產，每日最多1300萬桶；阿聯酋的阿布扎比國家石油公司亦將於下月起增產，每日400萬桶，均令油價受壓。紐約期油和布蘭特期油分別最多挫4.3%和4.4%，報32.88美元和35.59美元。

運動用品商Nike（美：NKE）挫6.1%，主因同業Adidas和Puma的中國銷情均因為疫情而受挫。

波音（Boeing，美：BA）更跌9%，除了因為遭高盛大幅下調目標價，更因旗下737 Max在上月被取消的定單多達46張，遠多於新增的18張定單。

英倫銀行宣布減息半厘，英鎊先跌後反彈，曾升0.5%，報1.2977美元。

華府未交代紓困措施，美元再次向下，美匯指數曾跌0.5%，報95.91；避險升溫，日圓曾彈1.5%，報104.1兌1美元；現貨金最多升1.3%，報1671.31美元；美債息走低，10年美債息曾跌16點子，報0.6332厘。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -1020點 23997點 美國標指 -94點 2787點 美國納指 -281點 8062點 歐洲Stoxx 600指數 -0.1% 335.46點 美匯指數 -0.3% 96.16 歐元 +0.3% 1.1313美元 日圓 +1.1% 104.48兌1美元 英鎊 +0.2% 1.2931美元 美國2年債息 -7點子 0.4561厘 美國10年債息 -9點子 0.7114厘 紐約期油 -2% 33.66美元 倫敦布蘭特期油 -2% 36.47美元 現貨金 +0.2% 1652.51美元 ＊截至本港晚上10時57分

責任編輯：方賢