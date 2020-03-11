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小米創辦人雷軍分享企業「過冬錦囊」 要生存「現金為王」

金融經濟 21:22 2020/03/11

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小米創始人雷軍認為，沒有一個難關不可逾越，無論面對甚麼危機，信心比黃金還要珍貴。

新冠肺炎疫情衝擊下，企業經營艱難，初創企業更面臨生死存亡挑戰。小米集團 （01810） 創辦人雷軍最新發文，與企業家分享「過冬錦囊」，冀可幫助企業渡過難關。

雷軍擔任金山軟件董事長，並曾創立電商平台卓越網及小米。他透露，金山軟件 （03888） 最困難的時候差點發不出工資，卓越網創業時也經歷了非典疫情。在2008年金融海嘯席卷全球時，當時作為天使投資人的雷軍曾分享經驗，他認為至今依然有效，「以四季常態過冬天，則冬天亡；以冬天常態過四季，則四季存。」

雷軍認為，創業公司過冬的關鍵在於「現金為王」，持有足夠的現金是生存的關鍵，而問題的核心是「成本控制」，企業應從以下方面著手：

1.建立全員成本意識：成本意識要由公司創立開始建立，並由老闆以身作則做起，同時成本控制體系成功的關鍵在於建立全員成本意識，否則會「到處漏水」。

2.在成本上嚴格把控：「冬天」時企業股權融資、銀行貸款困難，資金壓力增加，實施控制成本的要領是「該花的錢一定要花，不該花的錢一分錢都不能花」，例如應保障員工工作效率，但不應鋪張浪費。

3.將費用分為固定費用和變動費用：房租水電等固定費用應定期分析，差旅費、電話費等變動費用亦應引起重視。他舉例指，在2003年沙士前金山的費用大約在每月450萬，發布控制費用的緊急要求後，成本迅速控制在每月250萬以內。

4.嚴管應收款和庫存。大企業帳上的現金比較多，首要關心的是現金流，如果當月賺錢但是現金流是負的，一定要認真核查。應收款需要嚴格管理，同時保持庫存的周轉效率。

5.省錢有技巧，要靠群策群力。「在最貴的地方點最便宜的菜，在便宜的地方點最貴的菜」。

雷軍總結，現金充沛的企業，在冬天要大膽，這時大膽擴張，可以用較低成本建立較高的競爭門檻。現金嚴重不足的企業，應嚴格控制成本，盡量只做六個月以內能產生收益的項目。

雷軍補充指，企業嚴控成本的本質是提高效率，同時要穿越經濟周期，還應該具備持續創新的能力，包括產品和商業模式的創新。他最後鼓舞創業者，「沒有一個難關不可逾越，無論面對什麼危機，信心比黃金還要珍貴。」

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