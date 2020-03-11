【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 利福中國料去年盈轉虧（不斷更新）

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公佈盈喜盈警，本網每日將綜合相關消息。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜

首長四方 （00730） 預期，集團去年由虧轉盈，去年稅前利潤將不低於1000萬元，主要因年度分佔聯營公司業績由虧轉盈。

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聯合集團 （00373） 預期去年純利將按年增長50%，主要因新鴻基集團的金融工具錄得的收益以及因出售禹銘投資管理有限公司獲得的收益。

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盈警

利福中國 （02136） 預告集團去年由盈轉虧，錄得7000萬元人民幣虧損，主要由於集團將錄得在中國河北省聯營公司應佔虧損約 2.95億元人民幣。

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中國秦發 （00866） 預告，集團去年純利將由15億元大幅下跌至7000萬元，跌逾95%。

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虎都 （02399） 預告，集團去年虧損將較2018年的4414萬元人民幣大幅增加，預期虧損增加主要因集團終止錄得虧損的出口貿易業務、集團零售店舖網絡鞏固戰略及批發訂單有所減少，以致收益及毛利大幅下跌，此外集團於2017年收購的中國零售業務表現未如理想而確認商譽減值虧損，及確認潛在在建工程的減值虧損。

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齊合環保 （00976） 預期，集團去年由盈轉虧，主要因中國業務面臨的不利因素所致，包括中美貿易戰對行業活動及消費者需求造成負面影響，以及中國政府 關於中國禁止第七類廢料進口的政策變動。

因此，去年主要由大中華業務組成的亞洲分部預期將錄得分部虧損約1.7億元。截至去年底年度，計入來自歐洲分部的溢利減其他經營成本、 財務成本淨額及稅項，集團預期將錄得淨虧損約1.3億元。

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康華醫療 （03689） 預告，去年純利錄得約1.6億元人民幣，按年減少約60%至70%，主要因2018年兩個收購相關商譽減值虧損，以及收購醫院營運虧損影響。

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華人置業 （00127） 預期，去年收入下降介乎31%至41%以及溢利減少介乎17%至27%。此外，集團年度於其他全面支出中可能錄得關於恒大 （03333） 股份的公平值變動未變現虧損約16億元。

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植華集團 （01842） 預期去年盈轉虧，主要因去年美國客戶訂單大幅減少、新產品開發項目延遲、部分特許品牌行李箱產品押後在中國推出及分銷的時間，以致收益下降。

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亞證地產 （00271） 預期去年純利按年大幅減少45%至55%，主要因投資物業的公允價值收益減少及應佔聯營公司溢利減少。

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加達控股 （01620） 預告，去年淨溢利將下降超過5成，主要因機票銷售交易量及機票銷售產生的銷售所得款項總額下滑，由於美國與中國之間的貿易戰導致北美與亞洲之間的國際旅遊減少所致。

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中國天弓控股 （00428） 預期去年淨虧損大幅減少，主要由於出售上市投資的已變現虧損減少及債務投資減值虧損減少。

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