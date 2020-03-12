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【滙豐股價】英倫銀行減息英鎊挫　對滙豐股價有何影響？

金融經濟 14:04 2020/03/12

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英鎊股價急挫，對滙豐股價有不利影響。

滙豐 （00005） 普通股同時於香港及英國倫敦上市，英鎊的滙價，成為滙豐股價的重要因素，即觀看滙豐外圍股價，其計算是英鎊計價的滙豐股價升跌，再加英鎊兌港元的滙價。

英鎊兌港元的滙價，近年一般是用「十算」的方式來心算，不過，英國脫歐的危機，一度拖累英鎊兌港元低見9.2998，其後反彈至11.2857，高低位之間的波幅達17.5%，以下計算對滙豐股價影響：

1.假設英鎊兌港元9.2998：以滙豐倫敦周二收報478.5便士計，滙豐股價折算約44.5港元。

2.假設英鎊兌港元11.2857：以滙豐倫敦周二收報478.5便士計，滙豐股價折算約54港元。

兩個滙豐股價，正正相差17.5%，英鎊愈強，就算滙豐倫敦股價不變，換兌港元計算時，股價都上升。

3.假設英鎊兌港元升1%至9.3928，滙豐倫敦股價升1%至483.3便士，折算港元45.4港元，與情景1比較，港滙豐股價便升了2%。

所以，英國減息導至英鎊急挫，就算滙豐倫敦股價不變，換兌港元計算後，滙豐在港股價都轉弱。

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香港股票 英鎊 港元 港滙 減息 滙豐控股（00005）

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