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【新冠肺炎】即日起所有入境北京旅客 需接受14天隔離檢疫

金融經濟 19:12 2020/03/11

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3月10日起，所有入境北京人士均需接受14天的居家或集中觀察。

北京市政府今日宣布，所有入境北京旅客都需要接受14日的居家或集中觀察，無論是否來自疫情嚴重國家，早前相關規定僅針對自疫情嚴重國家入境進京人員。

北京社區防控組辦公室副主任、北京市委組織部副部長張強指，目前北京市按照「全口徑、全範圍、全閉環」要求，對疫情嚴重國家入境人員的防控工作進行規範，通過嚴格進京管理協調機制與外省區市溝通，形成閉環防控體系。

北京在首都國際機場T3航站樓D區開辟專門區域，作為來自疫情嚴重國家的航班停靠專區，對所有乘客完成衛生檢疫、體溫篩查、信息核錄、進港中轉等流程後，分類進行轉送。

針對入境進京人員的疫情防控，北京市在中國國際展覽中心新館（順義區）設立專門的集散點，由各省區市和北京市16區及開發區分別派駐工作組，進行24小時的分流轉送工作。

目的地為外省區市的，由相關省區市具體負責轉送和安全防護工作。目的地為北京的，由屬地各區具體負責轉送和安全防護工作。有固定居所的，各區安排專車專人送至居住小區，嚴格執行14天的居家觀察；無固定居所的，各區安排專車專人送至本區集中觀察點；短期進京且有商務等行程目的地的，安排專車專人送至指定賓館，並接受健康管理。

3月10日0時起，北京市正式啟動相關工作。不在北京停留，經停首都國際機場、大興國際機場轉機出境人員，應接受健康管理。

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