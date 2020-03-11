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恒生App推智能儲蓄工具　自動整合銀行帳戶及信用卡支出

金融經濟 18:54 2020/03/11

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恒生銀行宣布，在手機應用程式新增一項智能儲蓄工具「Saving Planner」。（資料圖片）

虛擬銀行主打普及金融及個人化服務，個別更以理財顧問定位。傳統銀行亦不讓虛銀專美，恒生 （00011） 宣布，在手機App推出智能儲蓄規劃工具，可以自動整合銀行帳戶及信用卡支出。

恒生本月開始，在手機應用程式，增設智能儲蓄規劃工具「Saving Planner」，並邀請部分客戶試用。

工具可以自動整合客戶恒生戶口及信用於支出。客戶在輸入每月收入及設定儲蓄目標後，即會自動連結客戶的恒生戶口及信用卡賬戶，隨後會自動匯入所有支出紀錄及分類。

「Saving Planner」亦會定時向客戶發出通知，提醒客戶登入了解儲蓄進度及查看預算，實現旅遊、投資等不同儲蓄目標。

恒生零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，從市場調查可見新服務受不同年齡客戶歡迎，並預告今年將陸續推出更多嶄新服務，讓客戶的日常理財更具靈活性和提供更多選擇。

恒生早前就儲蓄和記賬工具使用，訪問逾1000名年齡介乎18至64歲的香港消費者。結果顯示大部分消費者，仍然使用人手記賬或以電腦表格的方式管理個人財務，並認為現時的預算或記賬工具並不方便。

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