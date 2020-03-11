【停課不停學】公開大學宣布延長網上教學　至春季學期完結

▲ 香港公開大學今（11日）宣布，決定延長網上教學的安排至本年5月，即2020年春季學期完結為止。

新冠肺炎COVID-19疫情蔓延，港府呼籲市民保持社交距離，本港多間大學亦相繼宣布延遲開課日期。香港公開大學今（11日）宣布，決定延長網上教學的安排至本年5月，即2020年春季學期完結為止。

香港公開大學今在網站上發布通告，決定延長網上教學的安排至本年5月，即2020年春季學期完結為止。聲明提到，學生現時可透過電郵、電話及/或短訊向老師和導師們提問，至於必須面授的課堂，就將在校園以小組教學形式進行或稍後安排補課。

學生：曾被拒登入而錯失課堂

公開大學商學院運動及康樂科二年級學生汶禧表示，今早收到學校的通知，對此安排不太滿意，希望學校能退回學費。她透露，公開大學於2月末才開始使用Zoom上課，但大部分老師及學生對Zoom的認識不深，自己就試過在不知原因的情況下，不斷被Zoom拒絕登入，老師亦表示不能解決，令她錯失課堂。亦有老師因不懂使用Zoom，遲到30分鐘。

她坦言，使用Zoom上課，不需長時間開啟話筒及鏡頭，老師亦不清楚知道學生在做什麼，自由度比較大。「線上教學我可以在上課時四周走動，又可以不斷食零食，但就會令專注力降低，對成績可能有稍微影響。」她笑言，自己的自律性較低，所以相對網上教學，她比較希望可以重回教室上課。

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此外，春季學期的考試將會改回在5月4日至24日舉行，而考試將主要以網上方式進行，同學無需返回校園應考。汶禧則指，目前學校仍未提供考試指引，對於考試方式依然充滿疑慮。

事實上，除公開大學之外，早前香港大學亦已宣布停止本學期大部分面授課堂，多間大學亦表示會繼續進行視像授課，直至另行通知。

各大學線上教學最新安排(部分)

大學 安排 公開大學 延長網上教學的安排至本年5月，即2020年春季學期完結為止。 港大 本學期結束（5月16日）前的教學活動將繼續於網上進行，惟畢業班學生修讀涉非臨牀實驗室、工作室或實踐的課堂，將不早於本月30日恢復以面授進行；醫學院小組教學最早5月1日才恢復進行 理大 取消面授課堂至3月14日，之後，網上授課將暫停一星期，用作學生自修，第二階段的網上授課由3月23日開始。如疫情好轉，校方會盡快恢復面授課堂。 中大、嶺大 繼續進行在線教學、直至另行通知

記者：曾曉汶