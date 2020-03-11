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【新冠肺炎】旅行社取消歐洲團　縱橫遊墊支逾百萬退款

商業 18:49 2020/03/11

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縱橫遊常務董事袁振寧透露，現時是個別旅行社與航空公司申請酌情處理。（資料圖片）

因應新冠肺炎疫情在海外越演越烈，不少本地旅行社相繼取消出境旅行團。 除了新華旅行社取消3月份所有前往埃及的旅行團外，EGL東瀛遊、永安旅遊及縱橫遊今日亦宣佈取消部分歐洲團。

縱橫遊由即日至3月底，所有歐洲團（土耳其除外）均會取消，包括東歐，西歐，西班牙，葡萄牙，俄羅斯，北歐等。由於疫症爆發前，港府已對埃及發出紅色外遊警示，故縱橫遊沒有營辦埃及團。

【新冠肺炎】取消出境旅行團困難 旅議會：冀政府助協調退訂安排

縱橫遊墊支7位數字　用作退款
今日旅遊業議會主席黃進達表示，取消外地旅行團時，與航空公司、當地接地社洽談取消及退款非常困難。旅行社需先墊支有關款項予顧客，對旅行社造成嚴重的現金流問題。縱橫遊常務董事袁振寧透露，現時個別旅行社與航空公司申請酌情處理，當中以國泰航空及香港快運「最幫得手」，可讓全部訂金先存放在其戶口，留待之後使用。

袁振寧續指， 縱橫遊需預先墊支現金，用作退款予受影響的團員；涉及金額高達7位數字。他很希望特首林鄭月娥可撤回避免外遊的呼籲；就算不撤回，她亦應向市民澄清是避免到有外遊警示或者有隔離措施的地區。袁認為政府不應一刀切，抹殺整個外遊業的生存機會。

【新冠肺炎】旅遊業界直斥特首籲避免外遊 今午與政府開會（更新版）

EGL東瀛遊、永安取消3月份部分歐洲團
EGL 東瀛遊亦決定取消由3 月 12 日至 3 月 31 日期間涉及港府已發出紅色外遊警示之歐洲地區的旅行團，合共
15 團，約 350 名客人受影響。已報名的旅客可選擇轉團、保留團費 6 個月或扣除手續費後全數退款。至於4月1日起出發之旅行團的安排，東遊瀛將於稍後時間再作公佈。

永安旅遊表示，因應政府向法國、德國及西班牙部分地區，以及意大利全國發出紅色外遊警示，決定取消由即日至本月31日期間出發的歐洲線旅行團，純英國及北歐行程則除外。這段期間出發的所有埃及旅行團亦會取消，受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費 6個月或扣除手續費後退回團費。

記者：葉泳珊

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