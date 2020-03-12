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【新股IPO】諾誠健華認購火熱超購逾260倍　未有盈利生物科技股後市表現參差？

金融經濟 08:00 2020/03/12

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諾誠健華於3月11日至3月16日招股，並於3月23日掛牌。

繼物管股燃起新股市場氣氛，未有盈利生物科技招股，旋即再度引起新股認購潮。據首日孖展數據顯示，諾誠健華 （新上市編號：09969） 已錄得396億元孖展認購，超額認購逾175倍，縱使早前受油價戰影響，投資者仍然對生物科技股抱有信心。

諾誠健華孖展熱爆，單計券商輝立，已借出200億元孖展額。輝立企業融資經理陳英傑表示，其招股反應屬預期內，該股身處當炒的醫藥板塊，且背後擁12名知名基礎投資者，加上有創辦人施一公及崔霽松的「明星效應」，相信其公開發售部分有望超購逾500倍，凍資超過1,100億元，並錄強勢升勢。

相關文章：【新股IPO】諾誠健華股東、基投「星光熠熠」 溫家寶兒子前員工都有份

相關文章：諾誠健華孖展熱爆　首日孖展394億超購174倍

今年首隻未有盈利生物科技諾誠健華主要研發治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物，招股反應熱烈，據券商數據顯示，目前借出最多孖展的券商分別為，輝立、耀才及信誠，分別借出200億、70億及62億元。

自2018年港交所 （00388） 批准未有盈行的生物科技公司上市後，隨即吸引不少新經濟公司來港上市。據統計，撇取百濟神州 （06160） 不再加上標記「B」，目前共有11家未有盈利的生物科技公司上市。

不過值得留意的是，多間未有盈利生物科技股的後市表現參差，當中升幅最勁為康希諾生物 （06185） ，自去年3月底上市，股價累升284%；相反，於2018年首隻未有盈利生物科技上市的歌禮製藥 （01672） ，上市至今股價累跌逾7成。

未有盈利生物科技股－B 上市日期： 上市至今升幅
歌禮製藥 （01672） 2018年8月1日 （74%）
信達生物 （01801） 2018年10月31日 127.7%
君實生物 （01877） 2018年12月24日 44.2%
基石藥業 （02616） 2019年2月26日 （16%）
康希諾生物 （06185） 2019年3月28日 284%
邁博藥業 （02181） 2019年5月31日 （38.7%）
復宏漢霖 （02696） 2019年9月25日 （19.6%）
亞盛醫藥 （06855） 2019年10月28日 （17.3%）
東曜藥業 （01875） 2019年11月8日 （42.3%）
中國抗體 （03681） 2019年11月12日 （57.2%）
康寧傑瑞製藥 （09966） 2019年12月12日 52.4%
諾誠健華 （09969） 2020年3月23日

相關文章：諾誠健華醫藥聆訊過關、料下周三招股　能否成下一個市場焦點？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

責任編輯：謝卓榮、趙偉津

香港股票 康寧傑瑞製藥－B（09966） 中國抗體－B（03681） 東曜藥業－B（01875） 亞盛醫藥集團－B（06855） 復宏漢霖－Ｂ（02696） 邁博藥業－Ｂ（02181） 康希諾生物－B（06185） 基石藥業－B（02616） 君實生物－B（01877）
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