【新冠肺炎】特朗普邀科技巨頭會面　討論抗疫方法

▲ 白宮科技政策辦公室證實，白宮將於當地時間周三與全球的大型科技公司舉行會議。

新型冠狀病毒疫情在全球多國蔓延，根據「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）平台資料顯示，美國確診人數已破千。為阻止病毒擴散，美國特朗普政府亦開始積極採取應對措施。有外媒指出，白宮將於美國時間11日，召集多間科技巨頭舉行會議，討論抗疫方法。

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路透社報道指，白宮科技政策辦公室（The White House Office of Science and Technology Policy）證實，白宮將於當地時間周三與全球的大型科技公司舉行會議，參加者包括Google、亞馬遜（Amazon）、Facebook、微軟（Microsoft）及蘋果（Apple）等，部分公司更由創辦人親自出席，未能親身到場的就會透過電話會議參加。

白宮發言人透露，是次會議將由白宮首席科技顧問克拉希歐斯（Michael Kratsios）主持，與各大科企討論如何協調及應付疫情爆發，例如該如何打擊與疫情相關的假消息在網上散播，以及規定員工在家工作等，聯手對抗疫情。

責任編輯：曾曉汶