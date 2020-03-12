【全球大流行】疫情死亡率為何難計算 現時或全數皆錯

▲ 【新冠肺炎死亡率】疫情死亡率為何難計算 現時或全數皆錯

新冠肺炎疫情正式成為全球大流行瘟疫，可是全球大流行各地死亡率也有相當差異。例如意大利疫情死亡率達5%，遠高於全球整體約3.5%，而德國、南韓疫情死亡率則低得多。不過，儘管疫情死亡率高低是客觀觀測結果，疫情死亡率的計算實際卻非這麼容易。準確計算疫情死亡率向來是個難題，連專家也頭痛。疫症變全球大流行之下，要準確計算死亡率就更是難上加難。

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疫情死亡率，等於死亡病例數目除以確診病例數目，這樣計算理論上沒有錯，以至可以說是唯一基於事實的計算方法，但實際上卻存在不少局限。

英國倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine；LSHTM）傳染病數學模型教授John Edmunds解釋，疫情死亡率難以計算準確，是因為感染與致死的時間差異。

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舉例說，一個病人感染疾病，到確診染病，再到病死是一個需時的過程，因此準確計算死亡率，其實應該以死亡病例數目，除以這批死亡病人染病當時的總染病人數。

問題就在於，從染病到病死這過程，每個死亡病例需時都不同，使準確計算死亡率變得不可能。就新冠肺炎而言，這個過程大約需要2至3周。

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與此同時，這也啟發出另一問題：考慮到疫症爆發期間，確診人數迅速上升，若要以數周前少得多的染病人數來計算死亡率，死亡率豈非相當之高？

答案是否定的。因為在現實中不少疫情，都有相當一部分染病者病徵溫和或沒有病徵，這批人有很多都沒有求醫，沒有確診，沒有成為統計一部分。

因此匯報出來的確診人數，其實要顯著低於實際染病人數，這又使得計算出來的死亡率其實過高。

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由此可見，要準確計算疫情死亡率是多麼困難。專家指出，只有在疫症爆發完畢，所有密切接觸者、遊輪全體人員、疫區整個城鎮居民都可以納入數據後，才會計算出相對準確的疫情死亡率數字。

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