【美國疫情】檢測一拖再拖 特朗普免露馬腳

新型冠狀病毒肺炎不只殺入美國，更直達政圈，連總統特朗普也可能受感染，引發輿論關注。偏偏，特朗普卻對接受病毒檢測一直推搪，直至宣布美國因疫情進入緊急狀態，才改變口風，除了他本人不認為自己會染病，更可能是為免美國防疫不足的事實暴露人前。

特朗普上周曾接觸確診者

堅稱無徵狀，拒絕接受檢測

繼續淡化，免暴露防疫不足

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新冠病毒闖入政圈，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的新聞秘書證實確診。這位新聞秘書周末曾經與特朗普見面。

另外，在上月馬里蘭州舉行的保守派政治行動會議（CPAC），有確診者參與，並跟政圈中人有直接接觸，包括兩名共和黨眾議員，佛羅里達州的格茨（Matt Gaetz）和佐治亞州的科林斯（Doug Collins），而兩人同場也曾經與特朗普握手交談。

新冠病毒傳染力之強，特朗普有機會染病，特別是他作為美國權力第一人，身負重任，更須注意身體狀況。

不過，特朗普在記者三番四次追問下，始終未有接受檢測、也拒絕檢測。

特朗普周二指：「我不認為是大問題，我想不到任何原因，我感覺非常良好。」並補充，他沒有任何徵狀或不適。

而在巴西總統新聞秘書確診後，曾經與他接觸的特朗普又表示不擔心。白宮更表示，特朗普沒計劃接受病毒檢測或自我隔離。

這番回答無疑叫人大感詫異，只要看看新聞都知，個人感覺身體良好，或是沒有徵狀，都不能證明自身沒感染新冠肺炎，因為大量確診者都是無徵狀、無發燒，所以已經不能以此作準。

在一般情況下，總統可能受感染，都會選擇接受檢測，這既為政府決策運作着想，也是對國民起示範作用，鼓勵潛在患者接受檢測，藉以減少社區隱形傳播者。

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然而，特朗普並非一般總統，他從來無意充當國民榜樣，加上他一直也淡化新冠疫情，將之跟流感相提並論，便可以理解他為何拒絕檢測。而在推搪背後，特朗普可能更有深一層考量，就是避免公眾聚焦到美國防疫不足。

試想想，倘若特朗普以身作則接受檢測，或許不少美國人會受到鼓勵，也不惜掏腰包去檢測。而他本人也親自說過，任何美國人都可以接受檢測。

實情卻不是這樣。副總統彭斯上周才承認，美國的新冠病毒試劑不足，未達上周目標的100萬個。即使他周二稱，終於分派了過百萬份，接下來還會有400萬份，但其實仍是不敷應用。

美國全國確診病例已經突破2000宗，遍及49個州和首都華盛頓。以全國3.2億人口計算，一旦各地美國人真的開始要求檢測，隨時便可能需要上千萬份試劑，加上病毒傳播迅速，試劑生產力暫時難望追得上需求，更遑論進行大規模治療，也難怪特朗普堅持要低調處理疫情。

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