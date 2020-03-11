【英國疫情】英超阿仙奴球員曾接觸確診班主 作客曼城改期

英國疫情迅速惡化，首有英超比賽因疫情押後。原定香港時間今晚深夜3時30開打的曼城對阿仙奴，因有阿仙奴球員接觸過新冠肺炎患者，需要延遲舉行。希臘球隊奧林比亞高斯（Olympiakos）班主2周前與數名阿仙奴球員會面，其後確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）；數名球員未完成自我隔離。

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英超賽會表示，現年52歲的馬里納基斯（Evangelos Marinakis）13日前，曾到阿仙奴主場阿聯酋球場觀看歐霸盃賽事，與數名球員和職員見過面。

阿仙奴及曼城均同意延期舉行今晚的比賽。阿仙奴發表聲明指，球員感染風險非常低，但已下令相關球員自我隔離14日，期間不會比賽及操練。

白禮頓周六主場對阿仙奴的比賽，按原定計劃舉行。英超賽會重申，無計劃推遲任何其他比賽，正在採取一切必要措施。

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歐霸盃16強首回合由狼隊作客奧林比亞高斯，定於周四上演。狼隊稱，曾向歐洲足協（UEFA）申請改期，但遭拒絕。狼隊對UEFA決定感到失望，認為這會令球隊職員及球員蒙受不必要的風險。

歐洲其他國家的聯賽，包括西甲、法甲及德甲，大部分比賽因疫情嚴重，改為閉門作賽；意甲亦由本周起暫停，但洲際及國家隊比賽則不受影響。

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▲ 英國疫情迅速惡化，首有英超因疫情押後比賽。

記者：鄧燕君