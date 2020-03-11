【新冠肺炎】鐘南山研發咽拭子採樣智能機器人　減醫護病人交叉感染

▲ 中科院院士鍾南山團隊與瀋陽自動化研究所合作，研發出「新型智能化咽拭子採樣機器人系統」，可防止醫護人員與病人近距離接觸，避開較高交叉感染的風險。

據央視新聞報道，中科院院士鍾南山團隊與瀋陽自動化研究所，近日成功研發「新型智能化咽拭子採樣機器人系統」，旨在防止醫護人員與病人近距離接觸，避開較高交叉感染的風險。首期臨床試驗中，能有效地採樣且採樣力度均勻，團隊稱已取得階段性進展。

「新型智能化咽拭子採樣機器人系統」由蛇形機械臂、雙目內窺鏡、無線傳輸設備和人機交互終端構成，內窺鏡能提供高清的3D解剖場景，亦可遠程操控，輕柔、快速地完成咽部組織採樣任務。

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目前診斷新型冠狀病毒肺炎，須進行2次核酸陽性檢測結果，患者康復出院則需要3次核酸陰性檢測結果，其間還需要多次例行的生物樣本檢測。而咽拭子則是主要採樣方法。

在咽拭子操作過程中，由於醫護前線與患者近距離接觸，具有較高交叉感染的風險。加上採集咽拭子過程亦容易因應醫護的水平差異、心理狀態變化、操作是否合規範等，導致樣本質量出現假陰性，影響病情判斷。

該系統已於2月28日在廣州醫科大學附屬第一醫院正式應用，並從首期20例受試者的臨床試驗中，採集80份樣本。結果顯示，大多數樣本均達較高質量，成功率超過95%，而受試者咽部亦無紅腫、出血等不良反應。

責任編輯：姚慧儀