【抗疫救市】美國無限放水不限量買入美債及MBS　一文看懂各國救市措施

▲ 新冠肺炎疫情衝擊全國經濟，各國加推貨幣政策及財政政策應對。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，衝擊環球經濟。中國、日本、韓國、意大利、英國、澳洲等政府已宣布推出刺激政策援助經濟。美國亦有出手救市，聯儲局宣布市場注資1.5萬億美元。各國如何推財政政策救經濟？下文幫你一文看懂。

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美國

【更新時間：3月23日20：38】

美國聯儲局宣布，將不限量按需買入美債及MBS。本周每天都將購買750億美元的國債和500億美元的機構住房抵押貸款支持證券（MBS）。

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澳洲推第二輪刺激經濟計劃

【更新時間：3月23日14：20】

澳洲宣布推出第二輪經濟刺激計劃，涉資660億元澳元，應對新冠肺炎疫情的經濟影響。新計劃規模遠高第一輪計劃，包括向中小企派發最高10萬澳元現金、為企業及非牟利慈善機構提供252億澳元支持及貸款擔保、向中小企貸款400億澳元、增加失業救濟金。

新西蘭

【更新時間：3月23日09：04】

新西蘭央行本周將啟動規模最高達300億新西蘭元的購買政府債券計劃，為期12個月，將涵蓋多種年期的債券，而本周將買入5億新西蘭元國債。以應對新型肺炎疫情帶來的衝擊。



丹麥

【更新時間：3月19日18：14】

丹麥出台1000億丹麥克朗新措施支援經濟。

南韓

【更新時間：3月19日15：57】

南韓央行將直接購買1.5萬億韓元南韓國債，折合約11.6億美元，穩定債券市場。

南韓總統文在寅宣布，政府將採取規模達50萬億韓元的金融救濟措施，穩定疫情下受衝擊的民生經濟，包括將對小工商業者的救濟規模擴大至12萬億韓元，為中小企業提供5.5萬億韓元的特例擔保貸款，銀行和金融機構延後中小企業、工商界、個體戶的還款期限等。

歐央行

【更新時間：3月19日09：16】

歐洲央行宣布推出7500億歐歐元規模債券購買計畫，應對新冠肺炎疫情大流行的衝擊。緊急抗疫購債計畫（PEPP）總規模將達到7500億歐元，計畫將一直延續到2020年底，並將包含符合現有購債計畫條件的所有資產類別。

加拿大

【更新時間：3月19日09：16】

加拿大總理杜魯多宣布總值820億加元的援助方案，相當於該國GDP 3%的刺激措施。

南韓

【更新時間：3月18日11：15】

南韓政府月初調撥11.7萬億元韓圜（約764億港元）抗疫救市 ，當中8.5萬億韓圜用於各個抗疫項目，包括對防疫體系進行改善及升級、支援受疫情衝擊的中小企型業以及小型工商業公司、穩定民生與就業等；其餘3.2萬億韓圜，會用來填補稅收缺口。今日有關撥款獲國會通過。

另外，政府針對疫情「重災區」大邱市和慶尚北道地區，特別撥出6000億韓圜，用來穩定就業情況。

法國

【更新時間：3月17日15：15】

法國財長勒梅爾表示，將動用450億歐元應對新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊。

日本

【更新時間：3月16日13：00】

日本央行周一（16日）召開貨幣政策會議，推出更多量化寬鬆措施救市。日本央行維持息率不變，但提高ETF年度購買目標；採取進一步量化寬鬆行動；調整企業債、商業債券購買規模。在新的量化寬鬆政策下，今年6萬億日圓的ETF購買目標將會翻倍至12萬億日圓。

美國

美國聯儲局透過紐約聯儲銀行，分3次向銀行體系注入5,000億美元短期資金，總規模達1.5萬億美元，並擴大聯儲局購買的證券種類，以應對美國債市近期高度不尋常的混亂。另外，聯儲局下周舉行議息會議，不少分析師預計，極有可能減息至零。

澳洲

莫里森政宣布推出176億澳元（約114億美元）刺激經濟計劃，措施包括在未來兩年內斥13億澳元保障12萬名學徒的工作；在4年內花費67億澳元，以支持中小企業的現金流，以便企業可以在低迷時期支付工資；向合資格澳洲公民派發750澳元；另外中小型企業最多可申請2.5萬澳元贈款。

英國

英倫銀行周三緊急減息半厘，將基準利率下調至0.25厘。另外，英倫銀行還為中小企業推出了一項新的定期融資計劃（Term Funding Scheme ）（TFSME），將在未來12個月內提供四年的融資。英倫銀行委員會還通過維持購買非金融投資級別公司債券及維持英國政府4,350億英鎊買債券的規模。

英國新任財相辛偉誠同日宣布預算案，除提出300億英鎊財政刺激方案，又承諾2025年中前斥6000億英鎊大舉投資基建，並推出協助商界和醫療服務的措施。

意大利

意大利政府據報於周五推出250億歐元刺激措施，以保護經濟免受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響。

新加坡

新加坡此前已推出40億新加坡元（約29億美元）刺激經濟措施。當地傳媒引述新加坡財政部部長王瑞杰指出，政府正制定第二輪經濟刺激計劃，以幫助企業及員工抵禦疫情衝擊。

日本

日本已推出兩輪措施應對疫情挑戰。日本央行月初提出回購5000億日圓（約361億港元）政府債券，向市場提供流動性；第二輪紓困措施總額達4300億日圓，當中包括設立補助金，支援因學校停課而要向公司請假照顧子女的家長；並為營業額銳減的中小企，提供免息及免擔保的融資，規模約1.6萬億日圓。

中國

31省份推出了40萬億的基建投資計劃，新基建投資的主力是5G基建，大數據中心、雲計算、充電樁、人工智能、工業互聯網、新材料、新能源、生物醫藥、冷鏈物流。

中銀保監、人民銀行、發展改革委、工業和信息化部、財政部此前聯合印發《關於對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息的通知》，對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息。

另外，人民銀行2月20日降低基準貸款利率，並敦促銀行向受影響公司提供成本低廉的貸款以及減免貸款。

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