【小超級星期二】拜登延續強勢大勝 漸拋離桑德斯

▲ 美國大選民主黨初選，拜登延續上周強勢，小超級星期二的6州選戰中拿下4州，漸拋離桑德斯。

2020年美國大選初選，民主黨在6個州舉行總統提名選舉，前副總統拜登（Joe Biden）成功拿下4個州，包括人口最多的密歇根州，拜登所獲的黨代表票進一步拋離左翼對手桑德斯（Bernie Sanders），民主黨由誰代表決戰特朗普（Donald Trump），更趨明朗。

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初步點票結果顯示，上周超級星期二表現勇猛的拜登，今周的「小超級星期二」（Super Tuesday 2）延續強勢，成功拿下密歇根州、密蘇里州、密西西比州及愛達荷州，連續兩周大勝勁敵桑德斯，完全扭轉初選馬拉松早段劣勢，進一步奠定領先地位。

拜登在已確定獲勝的4州，所獲支持都遠超對手桑德斯，在密蘇里州支持度更達8成，人口大州密歇根州得票亦過半，遠勝對手的不到4成，拜登可望從此役斬獲至少153張黨代表票，總票數823票，漸拋離桑德斯的663票。

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拜登大勝，主因獲非裔美國人大力支持，票站調查顯示，在密歇根、密蘇里、密西西比州，逾7成非裔支持拜登，白人選民整體亦較支持拜登，支持度領先桑德斯雙位數百分點。

初時氣勢如虹的進步派代表桑德斯，後勁不繼，他在2016年初選，曾在密歇根大敗希拉莉（Hillary Clinton），今仗落足功夫，全力在此拉票，希望再擲勝利果實，攻擊拜登的貿易政策拖累當地製造業，結果期望完全落空，意外大敗。

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密歇根及密蘇里的初選結果，具標誌意義，反映中西部選民對桑德斯的支持，不如外界所認為般強，他2016年在中西部的勝利，原因未必因為他受歡迎，更因選民不喜歡希拉莉。

桑德斯今次失利相當致命，與拜登差距拉闊至頗難追上，若下周在黨代表票較多的佛羅里達州再次飲恨，恐永遠無法追上，而民調顯示，他在當地支持度落後，這種狀況很可能出現。

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