  • 19°C
香港時間 : 2020311日 (三) 18:53
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【小超級星期二】拜登延續強勢大勝 漸拋離桑德斯

環球政治 17:45 2020/03/11

分享：

美國大選民主黨初選，拜登延續上周強勢，小超級星期二的6州選戰中拿下4州，漸拋離桑德斯。

2020年美國大選初選，民主黨在6個州舉行總統提名選舉，前副總統拜登（Joe Biden）成功拿下4個州，包括人口最多的密歇根州，拜登所獲的黨代表票進一步拋離左翼對手桑德斯（Bernie Sanders），民主黨由誰代表決戰特朗普（Donald Trump），更趨明朗。

【超級星期二】拜登競選資金有起色 富豪彭博退選或變金主

【超級星期二】無法團結民主黨 談何挑戰特朗普（訂戶專享）

初步點票結果顯示，上周超級星期二表現勇猛的拜登，今周的「小超級星期二」（Super Tuesday 2）延續強勢，成功拿下密歇根州、密蘇里州、密西西比州及愛達荷州，連續兩周大勝勁敵桑德斯，完全扭轉初選馬拉松早段劣勢，進一步奠定領先地位。

拜登在已確定獲勝的4州，所獲支持都遠超對手桑德斯，在密蘇里州支持度更達8成，人口大州密歇根州得票亦過半，遠勝對手的不到4成，拜登可望從此役斬獲至少153張黨代表票，總票數823票，漸拋離桑德斯的663票。

【超級星期二】拜登扭轉劣勢？ 出線優勢或許有限（訂戶專享）

【超級星期二】拜登絕地反彈 搖擺選民成助力

拜登大勝，主因獲非裔美國人大力支持，票站調查顯示，在密歇根、密蘇里、密西西比州，逾7成非裔支持拜登，白人選民整體亦較支持拜登，支持度領先桑德斯雙位數百分點。

初時氣勢如虹的進步派代表桑德斯，後勁不繼，他在2016年初選，曾在密歇根大敗希拉莉（Hillary Clinton），今仗落足功夫，全力在此拉票，希望再擲勝利果實，攻擊拜登的貿易政策拖累當地製造業，結果期望完全落空，意外大敗。

【美國大選2020】桑德斯內華達州大勝 拜登第二

【超級星期二】民主黨萬劍歸宗 桑德斯夢魘重臨（訂戶專享）

密歇根及密蘇里的初選結果，具標誌意義，反映中西部選民對桑德斯的支持，不如外界所認為般強，他2016年在中西部的勝利，原因未必因為他受歡迎，更因選民不喜歡希拉莉。

桑德斯今次失利相當致命，與拜登差距拉闊至頗難追上，若下周在黨代表票較多的佛羅里達州再次飲恨，恐永遠無法追上，而民調顯示，他在當地支持度落後，這種狀況很可能出現。

美民主黨新星布蒂吉格退選 分析：集中票源撼桑德斯

【美國疫情】特朗普指自己無病徵 毋須接受檢測

相關文章

【超級星期二】拜登絕地反彈 搖擺選民成助力
2020/03/04
【超級星期二】拜登絕地反彈 搖擺選民成助力
【超級星期二】拜登扭轉劣勢？ 出線優勢或許有限（訂戶專享）
2020/03/04
【超級星期二】拜登扭轉劣勢？ 出線優勢或許有限（訂戶專享）
【超級星期二】無法團結民主黨 談何挑戰特朗普（訂戶專享）
2020/03/05
【超級星期二】無法團結民主黨 談何挑戰特朗普（訂戶專享）
【超級星期二】拜登競選資金有起色 富豪彭博退選或變金主
2020/03/05
【超級星期二】拜登競選資金有起色 富豪彭博退選或變金主
選舉 政治 總統大選 愛達荷 特朗普 桑德斯 拜登 密蘇里 密西西比 密歇根

上一篇文章

【日本疫情分佈圖】311大地震後首延長 東京迪士尼閉園至4月初

下一篇文章

【泰國入境】駐港領事館澄清 未取消香港免簽證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】確診破千37州中招 東西岸均重災
【美國疫情分佈圖】確診破千37州中招 東西岸均重災
【加拿大疫情分佈圖】確診迫近100 多倫多卑詩省重災
【加拿大疫情分佈圖】確診迫近100 多倫多卑詩省重災
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【日本疫情分佈圖】311大地震後首延長 東京迪士尼閉園至4月初
【日本疫情分佈圖】311大地震後首延長 東京迪士尼閉園至4月初
新型冠狀肺炎全球疫情（03月11日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月11日 時間18:00）
【歐洲疫情分佈圖】西班牙超德國 停航班免成意大利第二
【歐洲疫情分佈圖】西班牙超德國 停航班免成意大利第二