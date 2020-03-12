【停課不停學】AVITA推升級版12.5吋LIBER電腦　預載Office助遙距學習

▲ AVITA宣布，將於13日正式推出12.5吋LIBER系列手提電腦。

受新型冠狀病毒疫情影響，全港中小學及幼園須停課至4月中下旬。國際手提電腦品牌AVITA宣布，因應政府提出的「停課不停學」需求，針對學生市場，推出12.5吋LIBER系列手提電腦，更預載12個月Microsoft Office 365個人版軟件。

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AVITA宣布，將於13日正式推出12.5吋LIBER系列手提電腦。電腦機身輕巧，面積比A4紙更細，最薄只有5毫米，輕至1.14KG，搭配高清IPS玻璃屏幕，提供178度超寬闊可視角度。此外，新電腦亦預載12個月免費Microsoft Office 365個人版軟件及6個月BullGuard Internet Security 防毒保安軟件，助學生在家中遙距學習。

而機身顏色方面則有五種選擇，分別為天使藍、花漾粉紅、丁香紫、炫彩綠、及澄空藍，採用全金屬設計。而目前AVITA12.5吋LIBER系列手提電腦，將會以「不停學」優惠價2,690港元 （原價為3,790港元），於指定特約零售商發售。

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責任編輯：曾曉汶