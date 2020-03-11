領展向褓姆車或校巴營運者　提供6個月停車場租金減半

▲ 領展職員每天上午為人流密集的街市檔戶員工量度體温。

領展 （00823） 繼早前成立預算約8000萬元的「中小商戶同舟計劃」後，為紓緩疫情期間學校停課對教育相關業者的影響，由2020年4月至9月，將向以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車或校巴營運者，提供為期6個月的租金減半。

領展除提供租金優勢，正搜羅兒童口罩，將適時發放予補習社租戶。

其他行業的租戶方面，領展旗下的商場將與商戶組成協作網絡，推出多項措施撐消費並回饋社區，旨在帶動全線商戶整體營業銷售。

協作網絡計劃重點包括：

（1） 領展斥資向商戶購買7萬件抗疫保健用品，包括酒精搓手液、多功能天然滅菌噴霧、酒精或精油噴霧、消毒濕紙巾及酒精棉等。市民惠顧領展旗下40間指定商場內的食肆外賣自取服務滿50元，可免費換取一份。40間商場遍佈全港九新界多個地區，方便市民。

（2） 即日起於領展旗下19間指定商場即日消費滿500元，可獲50元現金券一張，憑券可到網絡內的19間中餐廳消費，不設最低消費限額。

（3） 領展會在旗下街市及網上社交媒體提供多款簡單而健康的食譜，供市民免費索取或下載。

（4） 領展在旗下40個商場免費向長者送贈20萬份時令水果。

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