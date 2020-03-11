  • 19°C
香港時間 : 2020311日 (三) 17:18
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

保誠擬分拆美國業務上市 去年香港銷售跌11%

金融經濟 17:00 2020/03/11

分享：

保誠宣布分拆美國業務Jackson的少數權益上市

英國保誠（02378）公布全年業績，同時宣布籌備計劃分拆美國業務Jackson的少數權益上市。集團同時宣布，第二次中期普通股息為每股 25.97美分，即約2港元，按年跌39.4%。

保誠執行總裁MikeWells表示，為了加快多元化發展步伐，Jackson需要獲得額外的投資，並認為有關投資最好是由第三方提供，而首次公開發售Jackson的少數權益是實現此目標的最佳路徑。集團已採取多項管理措施以支持此路徑。

保險業務方面，去年內地客來港人數因社會運動而減少，拖累保誠香港年度保費等值銷售總額下降11%，而新業務利潤則跌12%。於香港境外，保誠年度保費等值銷售額錄得17%增長，而新業務利潤則上升29%。其中，中國的年度保費等值6銷售額增長53%。

保誠續指，疫情導致經濟活動減緩，並削弱於香港及中國的銷售動能，預期受影響市場的新銷售活動將會減少，進而對新業務利潤造成影響。

按實質匯率計算，去年保誠來自持續經營業務的經調整經營溢利錄得20%增長，報53.1億美元，而來自持續經營業務的壽險新業務利潤則倒退6%，至44.1億美元。

相關文章：

英國保誠或於本周宣布分拆美國業務

保誠股東籲分拆亞洲業務 可複製友邦佳績？

香港股票 疫情 港元 保誠（02378） 分拆 香港 中國 美國

上一篇文章

【滙豐股價】滙豐今年已累跌兩成　藍籌股中「兩桶油」更傷

下一篇文章

網傳HKTVmall清算取爛水果員工　HKTVmall澄清：當事人涉偷口罩及凍肉等
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？