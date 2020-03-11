保誠擬分拆美國業務上市 去年香港銷售跌11%

▲ 保誠宣布分拆美國業務Jackson的少數權益上市

英國保誠（02378）公布全年業績，同時宣布籌備計劃分拆美國業務Jackson的少數權益上市。集團同時宣布，第二次中期普通股息為每股 25.97美分，即約2港元，按年跌39.4%。

保誠執行總裁MikeWells表示，為了加快多元化發展步伐，Jackson需要獲得額外的投資，並認為有關投資最好是由第三方提供，而首次公開發售Jackson的少數權益是實現此目標的最佳路徑。集團已採取多項管理措施以支持此路徑。

保險業務方面，去年內地客來港人數因社會運動而減少，拖累保誠香港年度保費等值銷售總額下降11%，而新業務利潤則跌12%。於香港境外，保誠年度保費等值銷售額錄得17%增長，而新業務利潤則上升29%。其中，中國的年度保費等值6銷售額增長53%。

保誠續指，疫情導致經濟活動減緩，並削弱於香港及中國的銷售動能，預期受影響市場的新銷售活動將會減少，進而對新業務利潤造成影響。

按實質匯率計算，去年保誠來自持續經營業務的經調整經營溢利錄得20%增長，報53.1億美元，而來自持續經營業務的壽險新業務利潤則倒退6%，至44.1億美元。

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