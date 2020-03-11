【滙豐股價】滙豐今年已累跌兩成　藍籌股中「兩桶油」更傷

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恒指夜期早段升百點 港股全日倒跌160點（不斷更新）
滙豐 （00005） 股價受累港今日高開倒跌，滙豐股價隨市跌0.5%。滙豐自2月中起反覆向下，近期更不斷破底，截至今日收市價48.65元計算，滙豐股價今年以來已累跌兩成。事實上，50隻藍籌股中，共有7隻藍籌股今年股價已跌逾兩成，更有2隻藍籌股跌逾三成。
滙豐累跌20.05%，滙豐現價股息率更因而升至8.16厘。不過，論跌幅計，滙豐已是跌逾兩成藍籌股份當中跌幅最小的藍籌。數跌幅最大藍籌股，非「兩桶油」莫屬。
|股份
|今年以來跌幅（%）
|中海油 （00883）
|-34.26
|中石油 （00857）
|-30.18
|九倉置業 （01997）
|-26.81
|瑞聲 （02018）
|-26.62
|聯通 （00762）
|-23.84
|國壽 （02628）
|-21.29
|滙豐 （00005）
|-20.05
受累國際油價本周急瀉，中海油 （00883） 及中石油 （00857） 兩隻藍籌股，今年以來股價已分別跌34.26%及30.18%。單計一星期，亦累跌21.83%及10.2%。
另外，九倉置業 （01997） 、瑞聲 （02018） 、聯通 （00762） 及國壽 （02628） 今年亦累跌逾兩成。
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責任編輯︰梁浩碩