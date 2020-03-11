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【滙豐股價】滙豐今年已累跌兩成　藍籌股中「兩桶油」更傷

金融經濟 17:03 2020/03/11

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滙豐股價今年已累跌兩成　「兩桶油」更傷瀉三成

滙豐 （00005） 股價受累港今日高開倒跌，滙豐股價隨市跌0.5%。滙豐自2月中起反覆向下，近期更不斷破底，截至今日收市價48.65元計算，滙豐股價今年以來已累跌兩成。事實上，50隻藍籌股中，共有7隻藍籌股今年股價已跌逾兩成，更有2隻藍籌股跌逾三成。

滙豐累跌20.05%，滙豐現價股息率更因而升至8.16厘。不過，論跌幅計，滙豐已是跌逾兩成藍籌股份當中跌幅最小的藍籌。數跌幅最大藍籌股，非「兩桶油」莫屬。

股份 今年以來跌幅（%）
中海油 （00883） -34.26
中石油 （00857） -30.18
九倉置業 （01997） -26.81
瑞聲 （02018） -26.62
聯通 （00762） -23.84
國壽 （02628） -21.29
滙豐 （00005） -20.05

受累國際油價本周急瀉，中海油 （00883） 及中石油 （00857） 兩隻藍籌股，今年以來股價已分別跌34.26%及30.18%。單計一星期，亦累跌21.83%及10.2%。

另外，九倉置業 （01997） 、瑞聲 （02018） 、聯通 （00762） 及國壽 （02628） 今年亦累跌逾兩成。

【滙豐股價】買滙豐比買樓吸引？住太古城變住貝沙灣？

【高息股攻略】50藍籌股逾三成股息率逾5厘 7隻股息率達6厘以上（附表）

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 藍籌股 滙豐控股（00005） 中國人壽（02628） 中國聯通（00762） 瑞聲科技（02018） 九龍倉置業（01997） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883）

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