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iPhone 11 Pro推新廣告　一鏡到底走訪隱士廬博物館【有片】

科技 17:06 2020/03/11

分享：

近日蘋果利用iPhone 11 Pro Max，以「一鏡到底」方式，拍攝一套長達5小時，走訪俄羅斯隱士廬博物館的4K宣傳片。

蘋果（Apple）早前在新年期間，推出了用iPhone 11 Pro拍攝的8分鐘賀年短片「女兒」。近日蘋果又再利用iPhone 11 Pro Max，以「一鏡到底」方式，拍攝一套長達5小時，走訪俄羅斯隱士廬博物館的4K宣傳片。而且最重要的是，iPhone 11 Pro Max拍攝5小時，電量竟還剩19%。

>>>Apple推2020賀年短片　iPhone 11 Pro呈現電影鏡頭【有片】

蘋果昨（10日）發布全新短片「Hermitage」，主要於俄羅斯聖彼得堡的隱士廬博物館進行拍攝，以「一鏡到底」方式走訪45個展覽廳，及拍攝588件藝術傑作，同時收錄了不同的原創音樂以及舞蹈演出。據了解，蘋果是次總拍攝時間為5小時19分28秒，片段沒有任何剪接。蘋果透露，檔案大小更超過125GB。

預告片：

完整版：

值得一提的是，這部iPhone 11 Pro Max在拍攝開始時為100%滿電狀態，但直到拍攝完畢，即5小時後，電量仍剩19%，凸顯iPhone 11 Pro Max電池的續航力。

此外，蘋果更為了是次計畫，開發名為「Catch」的應用程式，讓攝影師能透過Apple Watch遙距控制 iPhone，調整ISO、白平衡及對焦等設定，防止拍攝時要直接操作iPhone而引致iPhone移位或震動，影響拍攝質素。

責任編輯：曾曉汶

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