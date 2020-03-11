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網傳HKTVmall清算取爛水果員工　HKTVmall澄清：當事人涉偷口罩及凍肉等

金融經濟 16:55 2020/03/11

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有網民在討論區發文指，HKTVmall有員工因拿走快腐爛的水果而遭公司「清算」。

有網民今日發文指，香港電視 （01137） 旗下的HKTVmall有員工因拿走門市內快腐爛的水果而被公司「清算」，並報警處理。HKTVmall隨即發文澄清指，近日調查個案不涉及「報銷水果」，而是口罩及凍肉，冀有關人士停止不實指控及抹黑言論。

相關文章：【疫市向上】疫情助網購 HKTVmall：2月GMV按年急增1.7倍

該帖文指，HKTVmall的門市每天都累積大量快腐爛的水果，有員工因不想浪費，透過Whatsapp向上司通報後便取走水果或在店舖內食用。惟有高層經閉路電視發現後報警，事件引起「清算門市同事」之嫌。

HKTVmall在社交媒體上回應，指集團已就門市失竊事件作出調查，當中牽涉3間門市的5位同事， 當事人分別盜取口罩、凍肉包括牛扒及魚類、蔬菜及客戶的訂購商品，澄清所有調查個案均不涉及任何「報銷水果」。

HKTVmall續指，以上所有個案的調查，均建基於客觀證據，包括店內閉路電視錄影片段、交收及付款紀錄等。有關個案由人事部及管理層進行內部調查，會面時部分當事人已承認有關偷竊行為。而HKTVmall 已解僱仍然在任的當事人，並將個案交由執法機關處理。

香港電視今日跌2%，收報4.35元。

相關文章：【口罩供應】HKTVmall：口罩Filter已到貨　足夠製造逾100萬個口罩

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香港股票 疫情 商品 HKTV 口罩 香港電視（01137）

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