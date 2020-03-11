埃及疫情爆發，埃及上周一艘在尼羅河的遊輪上，有45人確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎），令埃及確診新型冠狀病毒肺炎數字急增至59宗。有報道指，埃及民眾不滿埃及政府的應對手法，指當局的反應慢。

《華盛頓郵報》周二報道指，從上周五開始，埃及民眾對這新冠肺炎的憂慮增加。當時包括尼羅河遊輪感染數字在內，確診新型冠狀病毒肺炎由3宗急增55宗。另外，有數十名外國人，正在船上接受隔離。

截至周二，加拿大、法國、希臘及美國共有28人到訪埃及後，確診新型冠狀病毒肺炎。

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埃及政府一直指其抗疫工作透明度高，當局並增設一個網站公佈政府的防疫工作，又指並對逾2,000名接觸過感染者進行病毒測試。

不過，埃及政府早前一直未有宣布關閉學校，暫停周五祈禱或暫停體育賽事，以抑壓新冠肺炎的傳播。直到星期一晚上，政府才決定禁止大型公眾集會。

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埃及政府周一亦針對南部城市樂蜀採取防疫措施，禁止當地的熱氣球活動，以防止民眾聚集在一起。當局亦指，會致力改善樂蜀的所有酒店及遊輪上的環境衛生，並在離船前對乘客和船員進行測試。當局亦取消了樂蜀非洲電影節。

然而，報道引述遊客指，其他所有著名景點包括帝王谷，卡納克神廟等都依然開放，這些地方以往都吸引成千上萬的遊客到訪。

▲ 【埃及疫情】埃及確診急增至59宗 政府被批應對慢