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【疫市營商】智能電話廠商戰「疫」   MWC取消影響細廠商 

科技 08:00 2020/03/12

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每年2月至3月期間，在西班牙巴塞羅那舉辦的世界移動大會（MWC）上，全球頂尖智能電話廠商都會爭相發表新款旗艦，今年因為突如其來的新型冠狀病毒肺炎影響，大會宣布取消活動，大廠商轉而在網上舉辦發佈會，唯細規模廠商或落得血本無歸的下場。

每年2月至3月期間，在西班牙巴塞羅那舉辦的世界移動大會（MWC）上，全球頂尖智能電話廠商都會爭相發表新款旗艦，今年因為突如其來的新型冠狀病毒肺炎影響，大會宣布取消活動，大廠商轉而在網上舉辦發佈會，唯細規模廠商或落得血本無歸的下場。

受新型肺炎影響，環球各產業均受影響，智能電話市場尤其嚴重，因為不少電話廠商的製造基地都在內地。市場研究機構IDC最初預計，2020年環球智能電話市場按年增長可達2%，但由於新型肺炎疫情影響，預測將會調整為按年跌2%。

今展會取消，受疫情影響的國家亦發出旅遊警示，變相令整個行業生態都遭受影響。（法新社圖片）

料環球智能電話市場按年跌2%

IDC客戶端設備高級研究經理Kiranjeet Kaur接受本報專訪時表示，原本不少OEM（代工生產）廠商都押注今年的MWC，並推出新款的5G智能電話。「尤其是中國廠商，或者其他希望大舉擴張海外業務的廠商，因為MWC展覽平台國際認可，影響力巨大。」她指出，國際展覽活動取消，稍為打亂了廠商原訂的計劃，但發佈會始終要做，結果廠商開始轉為網上直播發佈會，但規模及感覺就比展覽會的現場遜色得多。

IDC客戶端設備高級研究經理Kiranjeet Kaur表示，本年的世界移動大會（MWC）取消，GSMA大會、保險公司與展商間的談判亦會非常複雜，相信要一段時間才能解決。（受訪者提供圖片）

【新冠肺炎】停辦不退款展商或血本無歸　MWC 3月底公布補償措施

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MWC再爆退展潮！ Intel和Vivo宣佈不參展

Kaur補充，MWC其實不只是新產品發布，一切與電訊技術、智能電話生態圈以及業界相關的業務磋商、合作都在展會期間促成，如今展會取消，受疫情影響的國家亦發出旅遊警示，變相令整個行業生態都遭受影響。「今年取消展會的影響尤其嚴重，因為不少業界公司都希望在展覽期間發表5G新網絡計劃與方案。」

市場研究公司Forrester副總裁兼首席分析師Thomas Husson接受本報專訪時表示，受疫情影響，MWC取消，大型的手機廠商影響會較小，因為該類企業早已做好萬全的保險之策，例如三星、華為以及Apple。

影響最大的是小規模的展商，因為他們投資了不少，希望在展會期間獲得關注，如今展覽取消，GSMA大會、保險公司與展商間的談判亦會非常複雜，相信要一段時間才能解決。

展會取消無礙三星發布

原本上月智能電話廠商勢必掀起爭奪戰，唯世界移動大會（MWC）因疫情取消，令一眾廠商大失預算。市場研究公司Forrester副總裁兼首席分析師Thomas Husson表示，原本估計小米（01810）會在MWC期間發布新機Mi10及Mi10 Pro，唯受疫情及展會取消影響，該公司亦推遲新機發布至本月底。

三星今年就在世界移動大會（MWC）前發布新旗艦，MWC取消對該公司影響亦不算太大。（法新社圖片）

Husson指出，一眾手機廠商中，以三星最聰明，選擇在MWC前推出新款期間產品Galaxy S20系列，即使MWC取消亦對此發布毫無影響。「雖然三星發布的新旗艦產品為用戶帶來不少新體驗，例如8K解像攝影，亦有摺疊手機Galaxy Z Flip，雖然該市場仍然為成熟，但由於對手華為面對大挑戰，相信三星短期內跑出」他指出，華為雖然未有在此期間發布新機。

相信華為今年都仍然難逃不能使用Google套件程式的消息衝擊，銷量或受影響。

本報記者：李彥煒

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