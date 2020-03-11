沙特阿拉伯下令沙特阿美增產百萬桶　俄羅斯：不是最佳選擇（第二版）

▲ 沙特阿拉伯國營油企沙特阿美接到命令，需要再度調高每日原油產量。

俄羅斯自從與石油輸出國組織（OPEC）決裂後，沙特阿拉伯及俄羅斯便先後宣布增產，發起全球原油價格戰，引致國際油價以致股市大幅波動。沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）周二宣布增產後，行政總裁Amin Nasser周三表示，公司接到能源部的命令，需要將原油產能從目前的每日1200萬桶，提高至每日1300萬桶，公司正在盡最大努力，執行命令。

對於沙特阿美增產，俄羅斯能源部長Alexander Novak表示，沙地阿拉伯提高原油產能的計劃，可能不是最佳選擇。沙特阿美現時每日產量約970萬桶，但在能源部命令下，沙特將增產至1300萬桶。

油價短線沽壓大

Alexander Novak周二接受採訪時稱，未關閉OPEC+合作的大門，但同時指俄羅斯可將石油產量最多每日提高50萬桶，回應油組的價格戰。

新冠肺炎肆虐下，原油需求原已大減，如今俄羅斯與沙特阿美雙雙增產，勢加劇原油市場供過於求的情況，不利油價走勢，對國際油企盈利亦構成衝擊。

分析認為，俄羅斯與沙特阿拉伯短期難以達成協議，原油價格首季下行風險較大，油股避免沾手。

（第二版加入俄羅斯回應）

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