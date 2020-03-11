【新股IPO】4暗盤1升3潛水 深藍科技最多升7.7%（附各交易場表現）（第二版）

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4隻新股今日收市後進行暗盤交易，最終1升3潛水，深藍科技 （新上市編號：01950） 升5.8%至7.7%，公開發售部分超購73倍的常達 （新上市編號：01433） 則跌20%至22.8%，偉源 （新上市編號：01343） 跌4.2%至6.3%，稀美 （新上市編號：09936） 亦跌11.7%至14.3%。
4新股於三大暗盤交易場表現：
|深藍科技 （新上市編號：01950）
|暗盤交易場
|收報（元）
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|富途
|0.56
|7.7%
|160
|耀才
|0.56
|7.7%
|160
|輝立
|0.55
|5.8%
|120
|常達 （新上市編號：01433）
|暗盤交易場
|收報（元）
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|輝立
|0.2
|-20.0%
|-500
|耀才
|0.199
|-20.4%
|-510
|富途
|0.193
|-22.8%
|-570
|稀美 （新上市編號：09936）
|暗盤交易場
|收報（元）
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|輝立
|1.97
|-11.7%
|-650
|耀才
|1.93
|-13.5%
|-750
|富途
|1.91
|-14.3%
|-800
|偉源 （新上市編號：01343）
|暗盤交易場
|收報（元）
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|輝立
|0.46
|-4.2%
|-100
|富途
|0.45
|-6.3%
|-150
|耀才
|0.45
|-6.3%
|-150
（第二版更新暗盤收市價）
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責任編輯︰趙偉津