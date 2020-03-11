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【新股IPO】4暗盤1升3潛水 深藍科技最多升7.7%（附各交易場表現）（第二版）

金融經濟 19:05 2020/03/11

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今日有4股進行暗盤交易，最終1升3潛水， 深藍科技最多升7.7%。（資料圖片）

4隻新股今日收市後進行暗盤交易，最終1升3潛水，深藍科技 （新上市編號：01950）  升5.8%至7.7%，公開發售部分超購73倍的常達 （新上市編號：01433） 則跌20%至22.8%，偉源 （新上市編號：01343） 跌4.2%至6.3%，稀美 （新上市編號：09936） 亦跌11.7%至14.3%。

4新股於三大暗盤交易場表現：

深藍科技 （新上市編號：01950）
暗盤交易場 收報（元） 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元）
富途 0.56 7.7% 160
耀才 0.56 7.7% 160
輝立 0.55 5.8% 120
常達 （新上市編號：01433）
暗盤交易場 收報（元） 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元）
輝立 0.2 -20.0% -500
耀才 0.199 -20.4% -510
富途 0.193 -22.8% -570
稀美 （新上市編號：09936）
暗盤交易場 收報（元） 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元）
輝立 1.97 -11.7% -650
耀才 1.93 -13.5% -750
富途 1.91 -14.3% -800
偉源 （新上市編號：01343）
暗盤交易場 收報（元） 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元）
輝立 0.46 -4.2% -100
富途 0.45 -6.3% -150
耀才 0.45 -6.3% -150

（第二版更新暗盤收市價）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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相關文章：【新股IPO】4隻新股公布招股結果　常達控股超額認購73.68倍（附招股結果）

責任編輯︰趙偉津

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