【新股IPO】4暗盤開市3升1潛水 深藍科技最多升25%（附各交易場表現）

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中國飛鶴成北水新貴 股價破頂3日最多累升兩成
4隻新股今日收市後進行暗盤交易，其中3升1潛水，深藍科技 （新上市編號：01950） 升幅最高，最多升25%，公開發售部分超購73倍的常達 （新上市編號：01433） 最多升4%，偉源 （新上市編號：01343） 最多升8.3%，稀美 （新上市編號：09936） 最多跌18.3%.
4新股於三大暗盤交易場表現：
|常達 （新上市編號：01433）
|暗盤交易場
|現報（元）*
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|富途
|0.236
|-5.6%
|-140
|耀才
|0.26
|4%
|100
|輝立
|0.255
|2%
|50
|深藍科技 （新上市編號：01950）
|暗盤交易場
|現報（元）*
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|富途
|0.64
|23.1%
|480
|耀才
|0.52
|0%
|0
|輝立
|0.65
|25%
|520
|稀美 （新上市編號：09936）
|暗盤交易場
|現報（元）*
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|富途
|1.88
|-18.3%
|-1050
|耀才
|2.18
|-5.2%
|-300
|輝立
|2
|-13%
|-750
|偉源 （新上市編號：01343）
|暗盤交易場
|現報（元）*
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|富途
|0.48
|0%
|0
|耀才
|0.5
|4.2%
|100
|輝立
|0.52
|8.3%
|200
*截至下午4時17分
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責任編輯︰趙偉津