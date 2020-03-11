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【英國預算案】料推6000億英鎊谷基建 規模1955年以來最大

環球社會熱點 15:54 2020/03/11

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英國政府的新財政預算案，據報計劃大幅提高基建開支。

英國政府今晚公布2020年財政預算案，新冠肺炎疫情下，會否以財政政策刺激經濟受關注。英國傳媒報道，英國政府計劃推出6000億英鎊的開支計劃，在未來5年，大舉投資提升英國基建，規模是1955年以來最大。

英國擬建跨海橋連接北愛爾蘭 首相府「認真探討」

【英國疫情】衛生部次官Nadine Dorries見完首相約翰遜中招　Nadine Dorries曾出席百人會議

英國廣播公司（BBC）報道，新財相辛偉誠（Rishi Sunak）任內第1份預算案，計劃提出大舉投資在鐵路、道路、可負擔房屋、寬頻及科研等。

英國財政部透露，開支規模達到6000億英鎊，是1955年以來最大，亦是戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）1979年上任首相以來，英國平均淨投資的3倍。

英國廉航Flybe倒閉 捱不住疫情低潮

廉航Flybe倒閉僅開端 航空公司恐陸續出事

辛偉誠曾表示，於創新及基建上投資歷史性的金額，是為未來發展奠定基礎。他強調有聽取人民意見，會將英國全面升級，令所有英國人，不管住在那裡，都享有同等的機會。

英國政府大開水喉，未知錢從何來，BBC政治編輯庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg）亦形容開支增加顯著，並表示不確定保守黨政府，會否繼續遵守政綱中列明的審慎理財原則。

英國推工作簽證計分制 趕絕不懂英文低技能人士

英國財相突然辭職 不接受約翰遜要求炒幕僚

在野工黨影子財相麥祖恩（John McDonnell）唱淡有關計劃，認為未必能實，稱首相約翰遜（Boris Johnson）習慣吹噓，然後走數，相信計劃有所誇大。

約翰遜逼走財相 忘卻戴卓爾夫人下台的教訓？（訂戶專享）

【英國疫情】恐五分一人請病假 政府公布抗疫計劃

記者：林建忠

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