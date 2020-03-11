傳蘋果取消春季發布會　iPhone 9／SE2 或押後登場

▲ 市傳因新冠肺炎及，蘋果將取消春季發布會。

適逢每年的春季都是手機發布會的高峰期，惟受到新冠肺炎影響，華為原定於法國舉行的手機發布會將改為網上進行，另一邊廂，據美國科技媒體《Cult of Mac》引述消息報道指，蘋果（美：AAPL）劃取消原訂本月底舉行的春季發布會，因為新冠肺炎疫情在加州及其他地區日益嚴重，且iPhone 9未能量產。

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據報道指，蘋果原定將今個月底於Apple Park總部舉行的發布會將會取消，因位於美國加州庫比蒂諾的Apple Park所屬的聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）禁止所有1000人以上的聚會，該禁令從3月11日持續到4月1日。

報道續指，蘋果擔心如果約千人聚集在總部出席發布會風險極高，故作出取消決定，而蘋果至今亦未發出邀請。

內媒報道指，除了春季發布會，今年6月的蘋果全球開發者大會（WWDC）亦不排除取消的隱患當中。按慣例，該活動吸引大約5000名開發者出席。雖然該禁令尚未延長至6月，但鑒於未來數周內冠狀病毒的傳播隱患，蘋果公司仍有可能選擇取消WWDC。

除了蘋果外，谷歌已經宣布取消5月的谷歌I/O開發者大會。

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