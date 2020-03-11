【新冠肺炎】Adidas料中國首季銷售跌最多88億元　體育用品股逆市造好　滔搏升3%

▲ Adidas估計，受疫情拖累，利潤將會減少4億至5億歐元。

新冠肺炎疫情令零售業飽受衝擊，國際品牌亦不能獨善其身。外電指，國際體育用品品牌Adidas表示，受疫情影響，預計中國第一季銷售額將下降8億至10億歐元（約70.5億至88億港元），而且日本及韓國的業務亦正在放緩。

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Adidas稱，利潤將會因而減少4億至5億歐元（約35億至44億港元）。若撇除疫情的影響，Adidas原本預測，剔除滙率因素後今年銷售額將會上升6%至8%。

早前Adidas表示，1月25日（年初一）至2月底以來，在中國的銷售額已下跌80%，但隨店舖逐漸恢復營業，人流慢慢回升。

不過，Adidas在中國最大的代理商滔搏 （06110） 今日逆市造好，升3%。近期因疫情受壓的體育用品股亦見反彈，安踏 （02020） 升1.3%，李寧 （02331） 升近1%。

作為Nike、Adidas、PUMA的代工生產商申洲國際 （02313） 今日則跌逾3%。

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責任編輯：袁諾曦