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【國泰危機】國泰CFO未對裁員、集資封閘　預告短期客運收入或跌逾3分之2（第二版）

金融經濟 15:36 2020/03/11

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國泰財務總裁馬天偉（圖左一）預告，短期客運收入跌幅更勝運力跌幅。圖為去年8月國泰中期業績發布會，但多位高層已離任。

國泰航空 （00293） 業績受疫情重挫，國泰預告今年上半年將錄「重大虧損」，同時再下調運力，料3、4月運力會跌65%。財務總裁馬天偉（Martin Murray）在分析員會議中稱，營業額跌幅會較運力更多，因為反映票價水平收益率也在下跌。換言之，國泰短期客運收益或按年跌逾3分之2。

馬天偉補充，集團現時預期5、6月的運力下調幅度，將較3、4月溫和。

國泰在業績特別提及去年底時有流動資金200億元，馬天偉稱，目前無意集資，但坦言若情況惡化，公司不排除任何可能。雖然公司已推無薪假，馬天偉稱，目前難以排除裁員可能。

相關文章：【國泰無薪假】國泰CEO透露75%同事參與無薪假計劃

國泰去年營運開支988億元，按年跌5%，當中288億元為燃油成本，員工和航線開支分別佔176億元和169億元。

馬天偉補充，正從不同方法減省成本，暫未擬取消飛機訂單，但會與空中巴士、波音商議押後接收飛機。

客運上飽受挑戰，馬天偉指出，貨運表現非全面轉差，雖然貨運力因停飛多班客運航線而跌約33%，但短期收益率增長達雙位數，公司正設法增加貨運力，並透露目前部分客運航班即使無載客，也有載貨。

（第二版加入國泰CFO 對裁員評論）

相關文章：國泰去年少賺28%　3月、4月運力大削65%　上半年勢重大虧損

相關文章：【HKExpress】國泰燃油對沖比率增至4成、相應油價逾60美元　HKExpress不似預期續錄虧損

相關文章：【國泰風波】國泰或有高層變動　傳考慮外聘財務總裁接替馬天偉

香港股票 國泰航空（00293） 國泰航空 波音 空中巴士

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