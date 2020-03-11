【國泰危機】國泰未對裁員集資封閘　每日機票預訂9萬跌至1.5萬（第三版）

▲ 國泰財務總裁馬天偉（圖左一）預告，短期客運收入跌幅更勝運力跌幅。圖為去年8月國泰中期業績發布會，但多位高層已離任。

國泰航空 （00293） 業績受疫情重挫，國泰預告今年上半年將錄「重大虧損」，同時再下調運力，料3、4月運力會跌65%。國泰主席賀以禮（Patrick Healy ）稱，目前已有8成員工參與特別無薪假計劃，公司年初仍有200億元無限制流動資金，現時未有集資和裁員計劃，但在業績會至少4次形容目前挑戰是「前所未見（unprecedented ）」，目前不能否決任何可能。

相對國泰目前流動現金約200億元，國泰去年營運開支988億元，按年跌5%，當中288億元為燃油成本，員工和航線開支分別佔176億元和169億元。

賀以禮補充，目前正與不同供應商、服務商商議提供折扣或延後支付，形容「國泰以往是很好的顧客」，並直指民航處和機管局2月所推的紓困措施力度不足，會繼續與相關機構商議，暫時未有可公布的事情。

國泰原訂今年接收17架空中巴士客機，國泰最新稱，正與空中巴士研究推遲接收，但現時未有最終結論。

收益率大跌 營運收益跌幅超運力

財務總裁馬天偉（Martin Murray）就在分析員會議中稱，營業額跌幅會較運力更多，因為反映票價水平收益率也在下跌。換言之，國泰短期客運收益或按年跌逾3分之2。

馬天偉補充，集團現時預期5、6月的運力下調幅度，將較3、4月溫和。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，以往國泰日均機票預訂達9萬，近期大跌到1.5萬至1.6萬，個別日子更低見1.1萬至1.2萬，目前難料復甦時間和力度。

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貨運相對樂觀 對長遠樂觀

客運上飽受挑戰，馬天偉指出，貨運表現非全面轉差，雖然貨運力因停飛多班客運航線而跌約33%，但短期收益率增長達雙位數，公司正設法增加貨運力，並透露目前部分客運航班即使無載客，也有載貨。

疫情衝擊業務，但去年國泰航空被內地監管和輿論狙擊社會事件中表現，國泰行政總裁鄧健榮指，國泰相當重視內地市場，亦對香港長遠吸引力有信心，公司會繼續在內地推廣，特別是把握大灣區機遇。

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