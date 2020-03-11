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【海航危機】海航15日起全線復飛海南航線

金融經濟 15:03 2020/03/11

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海航集團早前獲省政府派代表加入董事會，海航最新宣布全面復飛海南。

自新冠肺炎從武漢大規模爆發，內地大幅限制交通往來，不過內地疫情稍有退卻，海南航空公布，3月15日起全線恢復海南進出港的航班，預計出港航線達110多條，每周執行近500個航班。

據海航公布，復飛的地點大多為國內線如北京、上海、廣州、深圳、南京、成都、重慶、西安、長沙、瀋陽、濟南、昆明、蘭州、烏魯木齊等全國39個大中城市至海南島，便利遊客及公商務人士進出。

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近期海南省政府派代表加入海航集團，海航在公布特別指出公司是「海南省最大的航空運輸企業」，在做好自身疫情防控的同時，會積極發揮海航集團航空主業的優勢。

正當海航復飛之際，國泰最新披露，今年3、4月運力會大減65%，料上半年錄得重大虧損。

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疫情 海南航空 海航控股（滬：600221） 航空 海南省 新冠肺炎 武漢肺炎

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