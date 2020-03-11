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【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】

科技 15:16 2020/03/11

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騰訊玄武實驗室表示，即使iPhone的Face ID在安全設計上較為嚴格，但也有方法在戴口罩時解鎖手機。

早前香港大學微生物學系講座教授袁國勇直言，新冠肺炎疫情不會完結，提醒市民有心理準備，今年底前天天戴口罩。不少人抱怨戴口罩後，無法使用人臉解鎖蘋果iPhone，非常不便。研究生物識別技術多年的騰訊玄武實驗室，周六（7日）於微信教路，即使iPhone的Face ID在安全設計上較為嚴格，但無論戴不戴口罩，都有方法成功解鎖手機，而且操作簡單。

是次實驗室的測試機為iPhone 11 Pro Max，背後原理是，利用Face ID技術臉容模板的鏡像匹配性質。實驗室稱，試過多種不同款式的口罩，包括普通一次性醫用口罩、N95口罩、帶呼吸閥的口罩等，皆能成功解鎖。雖然立體杯狀口罩無法摺疊，但理論上可通過剪去一半的方式進行類似錄入操作。以下將公開教學！【影片連結可按此

曾用作測試的口罩種類。（騰訊玄武實驗室圖片）

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第一步：取一個全新的口罩，左右對摺，將兩個耳掛繩重合後掛於一側耳朵上（左右耳均可）。用手捏住口罩的中間偏下位置，拉至半遮臉狀態，如下圖所示。

半遮臉狀態。（騰訊玄武實驗室圖片）

提示：

1）口罩需盡可能貼緊臉，避免出現明顯褶皺；

2）口罩的上角需遮擋住完整的半個鼻尖；

3）若口罩質料偏軟，導致拉口罩時出現明顯變形，手捏的位置可適當上移，例如捏住口罩中間的位置；

4）可先對着鏡子檢查半遮臉狀態是否滿足以上要求。


第二步：保持半遮臉狀態，設置Face ID，如下圖所示。

半遮臉狀態下設置Face ID。（騰訊玄武實驗室圖片）

提示：

1）若手機出現人臉被遮擋的提示，說明臉孔遮擋過多，可一邊觀察屏幕一邊逐漸減少拽拉的力度，直至等待臉孔錄入的圓圈取景畫面；

2）可故意令口罩稍越過臉部中線，造成遮擋過度，再通過上述方法逐漸減少遮擋，找到臨界點，在臨界點狀態錄入的人臉解鎖成功率最高。

第三步：觸發人臉錄入的圓形取景畫面後，需保持口罩與臉的相對位置不變，頭部轉圈錄入人臉，如下圖所示。

半遮臉狀態下錄入臉孔。（騰訊玄武實驗室圖片）

提示：

若頭部轉圈時難以保持口罩與臉的相對位置不變，可不移動頭部，而讓手機繞着頭轉動。

第四步：摘掉口罩後嘗試解鎖手機。

第五步：正常佩戴口罩後嘗試解鎖手機。

針對安全問題，實驗室指從技術上看，鼻子以上部分臉容的特徵仍足夠多，而且戴口罩後，口鼻位置也有部分3D輪廓信息可被Face ID使用。惟強調此做法僅是在疫情期間臨時使用，亦無法對使用該方法後，可能出現的情況作出任何保證。多次使用後，Face ID的自學機制亦會提高解鎖成功率。

責任編輯：姚慧儀

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