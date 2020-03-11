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【新冠肺炎】取消出境旅行團困難　旅議會：冀政府助協調退訂安排

商業 14:23 2020/03/11

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旅遊業界希望港府可幫忙與相關地方企業、航空公司協調，或就訂金退款提供支援。（資料圖片）

新冠肺炎疫情大規模爆發，曾參與埃及旅行團的團員連領隊全數確診。加上特首林鄭月娥日前公開呼籲市民避免外遊，惹來旅遊業界反彈。數間本港主要經營外遊的旅行社今日與旅遊業議會開會，商討對策。

【新冠肺炎】旅遊業界直斥特首籲避免外遊　今午與政府開會（更新版）

望政府澄清「避免外遊」呼籲
旅議會主席黃進達今日表示，業界希望政府可澄清早前呼籲的定義、適用的地區及時效性。黃又指，現時經營外遊的旅行社的情況非常為難、被動，難以安排調配旅行團。他進一步解釋，目前有部分地區未有宣布隔離政策，或未任何外遊警示，例如埃及等。即使旅行社有意取消前往當地的行程，但與航空公司、當地酒店、接待服務等供應商洽談取消及退款非常困難。黃續指，初步曾與航空公司商討，但正因部分地區未有疫情爆發，故不願意取消預定及退回定金。

取消出境旅行團　取決於退款安排
黃進達強調，旅行社會否取消部分旅行團，正取決於有關退款安排。業界希望港府可幫忙與相關地方企業、航空公司協調，或就定金退款提供支援。他又指，政府往往在深夜才公布有關指引，令旅行社在協調上更添困難。「目前出發的主要是長線旅行團，大多在晚上出發，政府太晚公布政策，做法不理想。」

另一方面，業界亦希望港府可加強對旅遊業的支援，特別是不少領隊的收入大幅下滑。黃進達稱，2月份印花稅的數字大跌超過8成，料情況至少持續至4月，比沙士更嚴重。至於有關目前仍在外地的旅行團，黃進達稱仍在統計在外的團友及領隊人數。他指，有關旅行已調整行程，避開受疫情影響的地區及城市。

責任編輯：葉泳珊

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