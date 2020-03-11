【美國疫情】特朗普指自己無病徵 毋須接受檢測

▲ 特朗普周二表示，自己沒有新冠肺炎病徵，所以沒有接受新冠肺炎病毒檢測。

美國疫情持續，確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）數字一直增加。美國保守派政治行動會議（CPAC）有與會者確診新冠肺炎，總統特朗普（Donald Trump）亦有出席，外界關注特朗普會否中招。特朗普周二表示，自己沒有新冠肺炎病徵，所以沒有接受新冠肺炎病毒檢測。

CPAC在上月底一連數日舉行，事後一名與會者證實受感染，而受感染者曾與美國保守聯盟（ACU）主席施拉普（Matt Schlapp）握手，特朗普則又曾與施拉普握手，引起關注。

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特朗普周二指，現時看不到有理由要他接受新冠肺炎病毒檢測。他又指，即使接受檢測亦沒甚麼大不了，只是覺得沒有需要，又形容自己感覺良好。

特朗普又指，自己樂意接受檢測，只是白宮醫生告訴他沒有病徵，不需要去做檢測。

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白宮周一曾指，特朗普沒有與確診者有「長時間的密切接觸」（prolonged close contact），而且沒有出現病徵，所以沒有接受檢測。

而曾與確診者接觸的共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）、柯林斯（Doug Collins）正在家中接受隔離。蓋茨指其新冠肺炎病毒檢測結果呈陰性， 柯林斯則指自己暫未出現病徵。二人早前曾與特朗普接觸。