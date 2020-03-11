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【荷蘭疫情】南部醫院爆集體感染 燕豪芬嚴陣以待

環球社會熱點 15:12 2020/03/11

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【荷蘭疫情】南部醫院爆集體感染 燕豪芬嚴陣以待

荷蘭疫情擴大，衛生部證實，南部一間醫院爆發集體感染。該醫院有逾300名員工，28人出現輕微呼吸道症狀，上周末確診感染新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）。同省的另一個城市燕豪芬嚴陣以待，取消所有大型活動，直至3月中旬。

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荷蘭國家公共衛生研究院（Dutch National Institute for Public Health, RIVM）周二（10日）稱，全國61人對病毒檢測呈陽性反應，確診病例急增至382宗；至今已有4人死。最新的確診數字不包括南部醫院感染群。

與比利時接壤的南部城市北布拉邦省（Noord-Brabant）是重災區，有157人確診；爆發集體感染的醫院位於該省的蒂爾堡市（Tilburg）。北布拉邦省當局已下令，取消所有足球賽事，以及要求民眾不要參與大型公眾活動。

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該省最大城市燕豪芬（Eindhoven）的市長約里茨馬（John Jorritsma）表示，所有大型活動須取消，直至3月16日，北布拉邦有責任阻止疫情擴散。

荷蘭2月27日出現首宗確診個案，多數確診病例為傳入個案，但當局仍未確定南部重災區所有病例的傳染途徑。RIVM未公布蒂爾堡市的醫院有多少員工接受了檢疫，以及採取了什麼措施避免進一步感染。

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【歐洲疫情分佈圖】

荷蘭疫情擴大，衛生部證實，南部一間醫院爆發集體新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）感染。

記者：鄧燕君

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