【新冠肺炎】Lego砌出消毒機器人　台灣小學生研發40分鐘完成

▲ 高雄市林園國小早前邀請專家，與學生合作研發出自動感應酒精消毒機械人。

新型冠狀病毒傳播範圍及速度相當驚人。專家都強烈呼籲要勤洗手，做好消毒工作。台灣中小學早前宣布復課，高雄一間小學就趁是次機會，邀請專家指導學生，用樂高（Lego）積木搭配超聲波感應器，組裝酒精噴霧機械人。

據路透社報道指，高雄市林園國小早前邀請專家，與學生合作研發出自動感應酒精消毒機械人，4部機械人由機械動力社的學生在寒假期間組裝，第1部從計畫到組裝花近4天才完成，後面3部跟著第1部的步驟做，每部40分鐘內就組裝完成。

▲ 全校1600名學生對機械人十分有興趣，會在走廊搶著排隊消毒。（路透社資料圖片）

教務主任吳雅茹表示，機械人裝設超聲波感應器，則類似捕魚聲納科技的原理。當超聲波感應到物件靠近，就會啟動摩打，按壓機器的橫桿，其後就會自動噴出消毒酒精，免除雙手觸碰。

吳亦指，此計畫除了希望能鼓勵學生勤消毒洗手外，亦讓學生了解Lego機械人不只是玩具，而是個可解決生活問題的工具。而全校1600名學生對機械人十分有興趣，會在走廊搶著排隊消毒。有份參與研發的學生陳柏瑜、黃苡晴及劉家丞均表示，以前認為機械人是打打殺殺的玩具，但原來可以噴灑酒精，解決民眾生活所需。

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責任編輯：曾曉汶