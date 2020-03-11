  • 24°C
香港時間 : 2020313日 (五) 14:13
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】Lego砌出消毒機器人　台灣小學生研發40分鐘完成

科技 14:15 2020/03/11

分享：

高雄市林園國小早前邀請專家，與學生合作研發出自動感應酒精消毒機械人。

新型冠狀病毒傳播範圍及速度相當驚人。專家都強烈呼籲要勤洗手，做好消毒工作。台灣中小學早前宣布復課，高雄一間小學就趁是次機會，邀請專家指導學生，用樂高（Lego）積木搭配超聲波感應器，組裝酒精噴霧機械人。

據路透社報道指，高雄市林園國小早前邀請專家，與學生合作研發出自動感應酒精消毒機械人，4部機械人由機械動力社的學生在寒假期間組裝，第1部從計畫到組裝花近4天才完成，後面3部跟著第1部的步驟做，每部40分鐘內就組裝完成。

全校1600名學生對機械人十分有興趣，會在走廊搶著排隊消毒。（路透社資料圖片）

教務主任吳雅茹表示，機械人裝設超聲波感應器，則類似捕魚聲納科技的原理。當超聲波感應到物件靠近，就會啟動摩打，按壓機器的橫桿，其後就會自動噴出消毒酒精，免除雙手觸碰。

吳亦指，此計畫除了希望能鼓勵學生勤消毒洗手外，亦讓學生了解Lego機械人不只是玩具，而是個可解決生活問題的工具。而全校1600名學生對機械人十分有興趣，會在走廊搶著排隊消毒。有份參與研發的學生陳柏瑜、黃苡晴及劉家丞均表示，以前認為機械人是打打殺殺的玩具，但原來可以噴灑酒精，解決民眾生活所需。

>>>羅格斯大學研自動抽血機械人　助臨床醫生快速獲取血液樣本

>>>【武漢肺炎】武漢醫院設5G機械人　防醫護交叉感染

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【武漢肺炎】阿里雲開發AI分析系統　助縮病例基因測試時間
2020/02/11
【武漢肺炎】阿里雲開發AI分析系統　助縮病例基因測試時間
視障人士好幫手　IBM開發AI導航行李機械人
2020/02/25
視障人士好幫手　IBM開發AI導航行李機械人
兩叔姪研AI機械臂　沖出優質果茶
2020/02/10
兩叔姪研AI機械臂　沖出優質果茶
羅格斯大學研自動抽血機械人　助臨床醫生快速獲取血液樣本
2020/02/10
羅格斯大學研自動抽血機械人　助臨床醫生快速獲取血液樣本
機械人 玩具 小學 LEGO 消毒酒精 台灣 路透社 超聲波 肺炎 新冠肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

舊版Android停安全更新支援　10億部裝置陷保安風險
舊版Android停安全更新支援　10億部裝置陷保安風險
【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）
【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）
【新冠肺炎】Facebook將禁止在平台銷售口罩及相關廣告訊息
【新冠肺炎】Facebook將禁止在平台銷售口罩及相關廣告訊息
10億部Android機陷保安風險　簡單步驟檢查Android設備更新（附教學）
10億部Android機陷保安風險　簡單步驟檢查Android設備更新（附教學）
第三代iPad Air或永久黑屏　Apple推免費換屏計劃
第三代iPad Air或永久黑屏　Apple推免費換屏計劃
【虛擬銀行】渣打旗下Mox年內投入服務　無號碼卡降被盜風險
【虛擬銀行】渣打旗下Mox年內投入服務　無號碼卡降被盜風險