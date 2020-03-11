【新股IPO】諾誠健華首招股暫錄26億孖展　超購10倍（不斷更新）

▲ 諾誠健華於3月11日至3月16日招股，並於3月23日掛牌。

物管股熱潮未退，再有同樣受投資者熱捧的生物科投股進行招股，諾誠健華 （新上市編號：09969） 於今日起（11日）起至下周一（16日）招股，綜合多家券商數據顯示，諾誠健華暫錄得10倍超額認購，約26億元孖展認購。

諾誠健華醫藥是處於臨床階段的生物醫藥公司，主要研發治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物。集團於2015年11月成立，由醫學界名人西湖大學校長、中國著名結構生物學家施一公，及PPD旗下BioDuro前行政總裁兼首席科學官崔霽松創立。

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新股認購：諾誠健華 一手9040元

諾誠健華計劃發售2.5億股，其中10%公開發售，招股價介乎每股8.18元至8.95元，集資最多22.38億元，一手1000股，入場費為9040.19元，預計3月23日掛牌。摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

公司是次引入12位基石投資者，包括Vivo Funds、Golden Valley Global Limited、Hankang Biotech Fund I， L .P、妙城集團、Matthews Asia Funds、Rock Springs Capital Master Fund LP、Tiger Pacific Master Fund LP、Octagon Investments Master Fund LP、中國結構調整基金、Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC、Athos Asia Event Driven Master Fund、WT Investment Management。

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