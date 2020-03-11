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【新股IPO】諾誠健華首招股暫錄26億孖展　超購10倍（不斷更新）

金融經濟 13:51 2020/03/11

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諾誠健華於3月11日至3月16日招股，並於3月23日掛牌。

物管股熱潮未退，再有同樣受投資者熱捧的生物科投股進行招股，諾誠健華 （新上市編號：09969） 於今日起（11日）起至下周一（16日）招股，綜合多家券商數據顯示，諾誠健華暫錄得10倍超額認購，約26億元孖展認購。

諾誠健華醫藥是處於臨床階段的生物醫藥公司，主要研發治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物。集團於2015年11月成立，由醫學界名人西湖大學校長、中國著名結構生物學家施一公，及PPD旗下BioDuro前行政總裁兼首席科學官崔霽松創立。

相關文章：誠健華醫藥聆訊過關、料下周三招股　能否成下一個市場焦點？

新股認購：諾誠健華　一手9040元

諾誠健華計劃發售2.5億股，其中10%公開發售，招股價介乎每股8.18元至8.95元，集資最多22.38億元，一手1000股，入場費為9040.19元，預計3月23日掛牌。摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

公司是次引入12位基石投資者，包括Vivo Funds、Golden Valley Global Limited、Hankang Biotech Fund I， L .P、妙城集團、Matthews Asia Funds、Rock Springs Capital Master Fund LP、Tiger Pacific Master Fund LP、Octagon Investments Master Fund LP、中國結構調整基金、Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC、Athos Asia Event Driven Master Fund、WT Investment Management。

相關文章：多隻新股今暗盤　券商：看好偉源、稀美料升幅約3成（附招股結果）

香港股票 孖展 集資 IPO

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