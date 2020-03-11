【口罩供應】預購「口罩工廠」口罩　會員註冊講「緣份」

▲ 留意口罩工廠的３大注意事項，購買口罩自然事半功倍。（Facebook圖片）

口罩工廠今日下午5時開賣，預購前要先成為口罩工廠的會員。不過，成功成為會員亦需有一定「緣份」。留意口罩工廠的３大注意事項，購買口罩自然事半功倍。

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首先，要購買口罩，必先成為口罩工廠的會員。顧客可在以下網址登記會員：https://bit.ly/2TWcbju。會員註冊需填寫名字、電郵地址、訂閱郵件方式等。成功登記會員後，用戶將會收到由口罩工廠發出的eNewsletter邀請碼。正式開賣時，會員以邀請碼登入網站，即可購買口罩。

▲ 成功登記會員後，用戶將會收到由口罩工廠發出的eNewsletter邀請碼。（讀者提供圖片）

不過，不少用戶亦指無法收到eNewsletter，又未知自己是否成功成為會員。因此，記得做足以下注意事項。

注意事項（１）： 再三核對電郵地址

據口罩工廠的Facebook貼文指出，其公司早前有多達6000多封電郵被打回頭，大部份都是.com寫成了.con，或者可能電郵地址輸入錯誤。若電郵地址有誤，用戶則無法獲得eNewsletter邀請碼，未能登入其網頁。

注意事項（２）：更改電郵設定

口罩工廠指出，部分客戶未能接收eNewsletter，是因為電訊供應商或你的電郵設定過濾了我們公司發出的郵件。郵件被發送至垃圾郵箱，或經電信供應商打回頭。

注意事項（３）： 檢查是否成功註冊

登記會員後，用戶可以在以下連結檢查自己是否成為會員：https://www.mymaskfactory.com/checkmembership 。

值得留意的是，口罩工廠系統電郵軟件只能每日發出20萬封，平均每小時一萬封左右，可能需耐心等待一下。若仍然未能登記成為會員，口罩工廠亦建議大家請試試以一個新的電郵地址註冊。

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責任編輯：葉泳珊